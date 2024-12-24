Костин назвал необычной экономическую ситуацию в России
Российская экономика сейчас функционирует «не совсем в обычных условиях», при этом ключевая ставка Центробанка является традиционным методом борьбы с инфляцией, заявил глава ВТБ Андрей Костин в проекте Первого канала «Подкаст.лаб».
«У нас экономика не совсем сегодня в обычных условиях функционирует. У нас большие бюджетные расходы на оборону, они составляют минимум 30%. У нас огромное количество санкций, которые там, мы говорим, что есть в них и позитив, но в целом, конечно, усложняют и удорожают многие функции. Те же платежи, допустим», — сказал он.
Глава ВТБ заявил, что инфляция не является следствием только наличия большой денежной массы в обороте, есть и другие факторы, такие как, например, «рост тарифов естественных монополий». «У нас есть и позитивный фактор, рост реальной заработной платы почти на 8%», — добавил Костин.
По его словам, помимо ключевой ставки, необходим более системный подход к борьбе с инфляцией с использованием нескольких инструментов.
«Если брать десятилетие с 2010 по 2020, у нас, если так усреднить, то где-то порядка 6% или 7% была инфляция. То есть у нас экономика привыкла к этому и достаточно успешно справлялась и росла», — заявил глава ВТБ.
Он призвал Центробанк «принять всю ответственность сегодня — политическую, экономическую, финансовую». «Надо дать время и посмотреть», — заключил он.
Согласно данным Росстата, с начала года к 16 декабря рост цен составил 9,14%. Инфляционные ожидания достигли рекордного годового максимума — 13,9%, следует из опроса «инФОМа». Центробанк 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%, ее повышение происходило с июля 2024 года. Регулятор объяснил это наличием предпосылок для дезинфляционных процессов. Президент России Владимир Путин называл тревожным сигналом рост цен, но выражал уверенность в принятии взвешенного и соответствующего «критериям сегодняшнего дня» решения ЦБ.
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