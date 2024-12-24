 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Костин назвал необычной экономическую ситуацию в России

Следствием инфляции стала не только большая денежная масса в обороте, но и, например, «рост тарифов естественных монополий», заявил Костин. По данным Росстата, рост цен с начала года достиг 9,14%
ВТБ VTBR ₽73,83 -0,49% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская экономика сейчас функционирует «не совсем в обычных условиях», при этом ключевая ставка Центробанка является традиционным методом борьбы с инфляцией, заявил глава ВТБ Андрей Костин в проекте Первого канала «Подкаст.лаб».

«У нас экономика не совсем сегодня в обычных условиях функционирует. У нас большие бюджетные расходы на оборону, они составляют минимум 30%. У нас огромное количество санкций, которые там, мы говорим, что есть в них и позитив, но в целом, конечно, усложняют и удорожают многие функции. Те же платежи, допустим», — сказал он.

Глава ВТБ заявил, что инфляция не является следствием только наличия большой денежной массы в обороте, есть и другие факторы, такие как, например, «рост тарифов естественных монополий». «У нас есть и позитивный фактор, рост реальной заработной платы почти на 8%», — добавил Костин.

По его словам, помимо ключевой ставки, необходим более системный подход к борьбе с инфляцией с использованием нескольких инструментов.

ЦБ неожиданно не стал повышать ключевую ставку
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Если брать десятилетие с 2010 по 2020, у нас, если так усреднить, то где-то порядка 6% или 7% была инфляция. То есть у нас экономика привыкла к этому и достаточно успешно справлялась и росла», — заявил глава ВТБ.

Он призвал Центробанк «принять всю ответственность сегодня — политическую, экономическую, финансовую». «Надо дать время и посмотреть», — заключил он.

Согласно данным Росстата, с начала года к 16 декабря рост цен составил 9,14%. Инфляционные ожидания достигли рекордного годового максимума — 13,9%, следует из опроса «инФОМа». Центробанк 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%, ее повышение происходило с июля 2024 года. Регулятор объяснил это наличием предпосылок для дезинфляционных процессов. Президент России Владимир Путин называл тревожным сигналом рост цен, но выражал уверенность в принятии взвешенного и соответствующего «критериям сегодняшнего дня» решения ЦБ.

Как ЦБ сохранил ключевую ставку на рекордном уровне. Инфографика
Финансы

Читайте РБК в Telegram.

El Pais узнала, как Киев хочет добиться возвращения беженцев

Центробанк объяснил опасность снижения ключевой ставки

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Какой алкоголь пили на Руси. Подборка

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Правительство запретило майнинг в десяти регионах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Россия ВТБ Андрей Костин ключевая ставка Инфляция Центробанк госбюджет
Материалы по теме
ЦБ оценит целесообразность повышения ставки с учетом инфляции
Финансы
Путин назвал рост инфляции тревожным сигналом
Экономика
Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали инфляцию выше 9%
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 23 дек, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 23 дек, 17:26
Новым регионам рекомендовали сохранить «старые гербы»Общество, 16:16
В Невинномысске женщина запустила фейерверк в отделении банкаОбщество, 16:11
В Индонезии заявили о существовании балийско-российской наркосетиОбщество, 16:08
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньгиСпорт, 16:07
Костин назвал необычной экономическую ситуацию в РоссииЭкономика, 16:00
Как бизнесу понять, что пора иначе работать с даннымиРБК и СберАналитика, 15:52
В Иркутской области прошли рейды по незарегистрированным майнинг-фермамКрипто, 15:47
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмыОбщество, 15:47
Медведев назвал число заключивших контракты с Минобороны за годПолитика, 15:42
Поджигатель почты в Уфе объяснил свой поступок давлением мошенниковОбщество, 15:41
Падение дрона в академии в Нижнем Новгороде объяснили учениямиОбщество, 15:30
Цемент, песок и щебень: как сэкономить компании 20 лет развитияРБК и Альфа-Лизинг, 15:28
Разорвавший контракт с «Авангардом» призер Олимпиады перешел в ЦСКАСпорт, 15:24
Елка на стене: как сделать модное украшение интерьераНедвижимость, 15:17