WSJ узнал о достижении России и саудитами компромисса по добыче нефти

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 декабря 2020
USD ЦБ: 73,88 (+0,22) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Курс евро на 31 декабря 2020
EUR ЦБ: 90,68 (+0,48) Инвестиции, 30 дек 2020, 15:15
Пять стран-соседей Катара подписали с ним декларацию о солидарности Общество, 19:15 Новостройки Москвы: как выбрать, где посмотреть, что ожидать Партнерский материал, 19:07 Путин обратился с просьбами к двум губернаторам Общество, 18:56 Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе «Тур де Ски» Спорт, 18:34 Рыболовное судно потеряло ход в Охотском море Общество, 18:28 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 18:17 В Петербурге карета въехала в стоявшие на светофоре машины. Видео Общество, 18:14 Сиквел «Последнего богатыря» собрал рекордную кассу в «ковидную» эпоху Технологии и медиа, 18:00 РБК Pro: как пандемия загоняет предпринимателей в депрессию Pro, 17:56 Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции Общество, 17:52 WSJ узнал о достижении России и саудитами компромисса по добыче нефти Экономика, 17:47 В Ярославской области житель залез на елку и упал с украшениями. Видео Общество, 17:39 Голикова раскрыла планы по строительству детских садов в 2021 году Общество, 17:32 Испортивший 500 доз вакцины против коронавируса в США верил в заговоры Общество, 17:25
Экономика ,  
0 

WSJ узнал о достижении России и саудитами компромисса по добыче нефти

По данным издания, Эр-Рияд и Москва согласились сохранить ограничения на добычу нефти до конца февраля. На фоне новости об этом стоимость барреля Brent превысила $53
BRENT BR-2.21 $53,19 +3,74%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия и Саудовская Аравия смогли достичь соглашения по вопросу о том, как именно необходимо изменить квоты на добычу нефти, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, представители Москвы и Эр-Рияда договорились в полном объеме сохранить действующие ограничения на добычу нефти до конца февраля, а в марте начать наращивать объемы добычи.

По данным WSJ, компромисс планируется утвердить на переговорах представителей стран-участниц соглашения ОПЕК+, которые должны состояться во вторник, 5 января.

На фоне сообщения WSJ стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в маре 2021 года достигла отметки $53,05, что на 3,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

«Рост цен на нефть пока скорее отражает оптимизм по поводу начала вакцинации от коронавируса, в моменте ситуация на рынке остается непростой, спрос может сократиться из-за новых ограничений в Европе и других регионах. Поэтому сохранение добычи на январском уровне было бы разумным решением, уменьшающим вероятность перехода рынка в состояние профицита», — прокомментировал ситуацию старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Новак и саудовский принц оценили будущее нефти и мировой экономики
Экономика
Фото:Eric Gay / AP

По его словам, для России, как и для других нефтедобывающих стран, выгода от более высоких цен на нефть превосходит потери от более низких объемов добычи. «Поэтому сохранение статус-кво по объемам добычи в феврале будет, скорее, хорошей новостью», — отметил Маринченко.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

РБК направил запрос в аппарат вице-премьера Александра Новака, курирующего в правительстве вопросы нефтедобычи.

В понедельник, 4 января, в ходе видеоконференции представителей нефтедобывающих стран ОПЕК+ Новак выразил надежду, что для стабилизации нефтяного рынка будут использоваться различные механизмы.

«Надеемся, что в 2021 году мы все-таки увидим восстановление спроса, в том числе в результате вакцинации, которая уже сейчас происходит во многих странах», — сказал Новак.

По данным Reuters, в ходе видеоконференции представители большинства стран ОПЕК+ выступили против планов увеличения добычи с февраля, поскольку многие страны ввели ужесточение карантинных мер в связи с коронавирусной инфекцией, а эти меры «душат» спрос.

«Пока мы мобилизованы»: российские нефтяники — о ценах на нефть и ОПЕК+
Фотогалерея 

В апреле 2020 года страны-участницы ОПЕК+ договорились снизить добычу суммарно на 9,7 млн баррелей в сутки. В июле условия были смягчены: с 1 августа объем сокращения нефтедобычи снизился до 7,7 млн баррелей в сутки. В начале декабря участники соглашения ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 0,5 млн баррелей в сутки с января 2021 года (изначально планировалось, что добыча увеличится на 2 млн барр.).

Авторы
Евгений Калюков, Людмила Подобедова
Саудовская Аравия нефть ОПЕК
Материалы по теме
Новак и саудовский принц оценили будущее нефти и мировой экономики
Экономика
Добыча нефти в России опустилась почти до десятилетнего минимума
Экономика
Новак назвал оптимальные для рынка цены на нефть
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter