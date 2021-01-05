WSJ узнал о достижении России и саудитами компромисса по добыче нефти

По данным издания, Эр-Рияд и Москва согласились сохранить ограничения на добычу нефти до конца февраля. На фоне новости об этом стоимость барреля Brent превысила $53

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия и Саудовская Аравия смогли достичь соглашения по вопросу о том, как именно необходимо изменить квоты на добычу нефти, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По данным издания, представители Москвы и Эр-Рияда договорились в полном объеме сохранить действующие ограничения на добычу нефти до конца февраля, а в марте начать наращивать объемы добычи.

По данным WSJ, компромисс планируется утвердить на переговорах представителей стран-участниц соглашения ОПЕК+, которые должны состояться во вторник, 5 января.

На фоне сообщения WSJ стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в маре 2021 года достигла отметки $53,05, что на 3,6% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

«Рост цен на нефть пока скорее отражает оптимизм по поводу начала вакцинации от коронавируса, в моменте ситуация на рынке остается непростой, спрос может сократиться из-за новых ограничений в Европе и других регионах. Поэтому сохранение добычи на январском уровне было бы разумным решением, уменьшающим вероятность перехода рынка в состояние профицита», — прокомментировал ситуацию старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.