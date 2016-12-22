Всемирный банк разошелся с кабмином в оценках срока ускорения экономики

Если Россия и достигнет среднемировых темпов экономического роста, то не раньше 2028 года, следует из прогноза Всемирного банка. Российские власти ждут выходов на такие темпы уже в 2021–2023 годах

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Потенциальный рост российской экономики может выйти на среднемировой уровень — 3% в год — только к 2028 году, и то при условии полномасштабной реализации всех реформ. Об этом говорится в докладе Всемирного банка «Экономика России: как обеспечить сохранение стабильности, удвоение темпов роста и сокращение бедности вдвое?», поступившем в РБК. Согласно документу, без реализации реформ рост экономики будет ограничен 2,5% в год.

В соответствии с майским указом президента Владимира Путина, до 2024 года Россия должна обеспечить темпы роста экономики выше мировых и войти в топ-5 крупнейших экономик мира по ВВП по паритету покупательской способности (сейчас она на шестом месте). Всемирный банк ожидает, что темпы роста мировой экономики до 2028 года сохранятся на уровне 3%. Но потенциальный (предусматривающий полное вовлечение в экономику имеющихся ресурсов) рост российского ВВП «в течение того же периода будет сохраняться на уровне 1,3–1,5%», говорится в докладе.

Увеличить потенциальный рост могут повышение пенсионного возраста, усиление притока мигрантов, ускорение роста инвестиций и совокупной факторной производительности (учитывает труд, капитал, технологический прогресс, инфраструктуру, качество рыночных и регулятивных институтов), считают во Всемирном банке: эти факторы добавят темпам роста 0,4 процентного пункта (п.п.), 0,2 п.п., 0,6 п.п. и 0,3 п.п. соответственно к 2028 году. Таким образом, к 2028 году потенциальный рост ВВП в теории может выйти на 3%.

Хуже, чем у властей

Расчеты Всемирного банка расходятся с ожиданиями правительства. Минэкономразвития в своем долгосрочном прогнозе указывает, что рост ВВП в базовом сценарии достигнет 3% уже к 2021 году и будет в дальнейшем держаться примерно на этом уровне. В консервативном (более пессимистичном) варианте прогноза выход на 3% заложен ненамного позже — в 2023 году. При этом долгосрочные ожидания по мировой экономике у Минэкономразвития отчасти пессимистичнее, чем у Всемирного банка, — МЭР считает, что ее рост к 2024 году составит 3,2%, а в дальнейшем будет находиться на уровне ниже 3%. Существенным риском для мировой экономики министерство называет «замедление глобальных интеграционных процессов» из-за торговых войн.

Более высокие ожидания МЭР по темпам роста после 2024 года объясняются реализацией национальных проектов, масштабным строительством в рамках плана развития магистральной инфраструктуры на 6 трлн руб., пенсионной реформой и т.д.

О том, что рост ВВП в России может достичь 3% к 2021 году, говорила и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это произойдет, если меры правительства позволят повысить производительность труда и конкурентоспособность экономики. Однако председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что темпы роста в последние десять лет в среднем составляют 1%, а Россия попала «в серьезную застойную яму».

Максимум 2,5%

«Благоприятным фактором для экономического роста может стать рост цен на нефть выше прогнозируемого уровня. Неблагоприятные факторы связаны с возможным расширением санкций и сохранением повышенного уровня геополитической напряженности, что ведет к увеличению неопределенности, ослабляющей внутренний спрос», — отмечает Всемирный банк в своем докладе.

По мнению экономистов Всемирного банка, в течение ближайших десяти лет доминировать будут факторы, которые негативно влияют на экономический рост. Речь, в частности, идет о менее благоприятных демографических тенденциях. Что касается колебаний цен на нефть, то они будут оказывать лишь краткосрочное воздействие на экономическую динамику, а на более длинном горизонте не будут иметь решающего значения, указывает Всемирный банк. Из базового сценария прогноза следует, что рост ВВП замедлится с 1,5% в 2017 году до 1,3% в 2023 году, а затем начнется его постепенное восстановление. Но при отсутствии реформ он не превысит 2,5%.

При этом уже в 2019 году потенциальный рост ВВП России впервые за 20 лет «окажется ниже среднего уровня развитых экономик, что обусловлено более быстрым темпом сокращения потенциальной рабочей силы». Всемирный банк прогнозирует рост на уровне 1,5% в 2019 году — впрочем, это даже выше ожиданий Минэкономразвития, которое полагает, что рост составит 1,3% на фоне повышения НДС.