Абрамченко анонсировала обсуждение запрета на экспорт курятины в ноябре

При этом введение новых ограничений на экспорт продовольствия из страны, помимо мяса птицы, не обсуждается, отметила вице-премьер. Минсельхоз предложил ограничить вывоз мяса птицы и яиц после замечания Путина о росте цен

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Предложение Минсельхоза ввести временный запрет на вывоз мяса кур и яиц из России еще не обсуждалось на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию, этот вопрос планируется рассмотреть в середине ноября, сообщила ТАСС вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах международной выставки-форума «Россия».

«Данная инициатива еще не рассматривалась на подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Поэтому решения такого нет. В середине ноября планируется рассмотреть этот вопрос на подкомиссии», — сказала Абрамченко.

При этом она отметила, что введение новых ограничений на экспорт продовольствия из страны, помимо мяса птицы, не обсуждается. «Мы говорим о том, что нам нужен определенный объем, если говорить о мясе птицы. Из-за нескольких факторов в отдельные месяцы этого года мы фиксировали снижение производства. Для того, чтобы увеличить объем было принято решение об открытии новых предприятий Казахстана и Белоруссии — наших партнеров по ЕАЭС. И проведена дополнительная работа с производителями для того, чтобы нарастить объем», — пояснила вице-премьер журналистам.

По ее словам, в настоящий момент производители ожидают к концу года прирост продукции на 3%. «Так что объема будет достаточно. Будет достаточно объема — будет соответственно влияние на стоимость», — указала Абрамченко.

Минсельхоз предложил ограничить вывоз мяса птицы и яиц после замечания президента Владимира Путина о подорожании его на 27% с начала года. «Дмитрий Николаевич [Патрушев], то, что вы из курятника с нами общаетесь, — это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно. Но чего курятина-то так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше чем на 27 процентов», — спросил Путин у министра сельского хозяйства на совещании с членами правительства 25 октября.

Глава Минсельхоза ответил, что «экономических предпосылок для роста цен «в принципе особо нет никаких». По его словам, птицеводы, «чувствуя свою социальную ответственность», уже начали снижать цену на курятину. «Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это», — сказал Патрушев. В октябре Минсельхоз сообщал, что договорился с производителями о наращивании производства и стабилизации цен в стране.

Путин в ответ попросил правительство «вовремя включать известные механизмы, в том числе закупку по импорту от ближайших наших соседей: из Белоруссии, из того же Казахстана».

Минсельхоз предложил на полгода запретить экспорт отдельных видов мяса птицы и яиц. Ведомство отметило, что оно подорожало в России на 25,3% по сравнению с прошлым годом. Там связали рост цен со снижением объемов производства в последние месяцы и ростом себестоимости продукции на фоне высокого курса доллара.