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Минсельхоз предсказал снижение цен на мясо в России

Глава Минсельхоза Патрушев: в конце августа в России ожидается снижение цен на мясо
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В России рост цен на мясо обусловлен сезонным фактором, и в конце августа ожидается их снижение, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

«С учетом роста производства я думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Я думаю, что это произойдет в конце августа — начале сентября, и цены будут стабилизированы», — сказал он.

В Минсельхозе не увидели предпосылок для дефицита мяса или дальнейшего роста его стоимости. На рынке ситуация спокойная, и объемы производства растут, заверил Патрушев.

Так, в стране произведено 7,6 млн т скота и птицы на убой, что на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В России самообеспеченность мясом по итогам прошлого года превышает 100%, заключил министр.

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2023 года в России произвели 1,8 млн т мяса (крупного рогатого скота, свинины, баранины и др.). Производство мяса и субпродуктов домашней птицы составило 2,5 млн т.

Ранее по итогам июня стоимость килограмма охлажденного и мороженого мяса кур увеличилась на 6,8% — до 193,48 руб., следовало из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы.

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Forbes со ссылкой на аналитиков компании Emeat сообщил о еще большем росте розничных цен на курятину — до 270 руб. за кг. При этом диапазон стоимости может быть от 200 до 350 руб.

«Ведомости» со ссылкой на данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum 4 августа сообщили о росте цен на товарную свинину с начала текущей недели на 7% — до 148 руб. за кг, что на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Тогда Минсельхоз заявил, что российский рынок полностью обеспечен свининой, и объяснил рост стоимости мяса сезонным фактором и увеличением спроса.

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Минсельхоз Россия мясо снижение цен
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