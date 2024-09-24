Чем для российского экспорта важны рынки ЕАЭС

Экспорт в страны Евразийского экономического союза — одно из наиболее перспективных направлений во внешнеэкономической деятельности России, в частности, за счет создания безбарьерной среды для международной кооперации

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Российская экономика, несмотря на санкции, избежала полной изоляции и остается одним из ключевых участников мировой торговли, развивает логистику, географию сотрудничества. Об этом, в частности, говорил на ПМЭФ-2024 президент Владимир Путин. По его словам, три четверти товарооборота России сегодня приходится на долю «дружественных» стран, динамично растут показатели взаимной торговли со странами Ближнего Востока, Африки, Азии, Латинской Америки. Во многом этому способствует реализация национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Активно развивается экономическое сотрудничество России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия, статус государств-наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба). Как отмечал ранее российский премьер Михаил Мишустин, в 2023 году товарооборот внутри ЕАЭС стал рекордным с момента его учреждения в 2014 году — 7,4 трлн руб., увеличившись вдвое. По данным Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в «ВЭБ.РФ»), в течение этого периода на нашу страну приходилась львиная доля во взаимной товарной торговле среди государств-членов союза — до 60% и выше в некоторые годы.

ЕАЭС — одно из немногих интеграционных объединений, в котором существует взаимовыгодная экономическая интеграция, учет интересов всех его участников, без оглядки на размер экономики, говорит гендиректор РЭЦ Вероника Никишина: «В рамках союза выстроена сбалансированная система управления для реализации задач по созданию и обеспечению функционирования единого рынка со свободным движением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы». По ее словам, ЕАЭС — это не только пять членов и три наблюдателя, но и десятки государств-партнеров на разных континентах, которые считают его мощным интеграционным объединением с отличными перспективами.

Что Россия экспортирует кроме углеводородов

В последние годы растет доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в страны-члены ЕАЭС, что является для России одним из важнейших приоритетов, способствует расширению кооперации и повышению технологического суверенитета, отмечает директор Института развития интеграционных процессов (ИРИП) Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Андрей Точин: «В настоящее время ННЭ составляет около 2/3 от общего объема всего экспорта России в страны ЕАЭС, исключая Казахстан, где эта доля еще выше. Он обладает собственными большими запасами углеводородов, и для него на ННЭ приходится 90% поставок из России».

Во взаимной торговле с отдельными государствами-участниками наблюдается изменение структуры торговли в пользу несырьевых неэнергетических товаров, подтверждает Вероника Никишина. Этому способствовала и работа российских институтов поддержки экспорта. Так, по итогам семи месяцев 2024 года группой РЭЦ оказана финансовая и нефинансовая, в том числе агентская, поддержка по экспорту в страны ЕАЭС продуктов металлургической промышленности, машиностроения, легкой промышленности, агропрома, химпрома, лесопромышленного комплекса, фармацевтики и косметологии. В общей сложности, помощь получили около 1,6 тыс. компаний по почти 3,6 тыс. сделкам на общую сумму порядка $1,7 млрд.

Поставки на рынки стран ЕАЭС, особенно несырьевых товаров, остаются более устойчивыми к санкционным ограничениям и проблемам с транзакциями, говорит ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Александр Фиранчук. В частности, по его словам, на эти государства приходится 29% российского экспорта машин и оборудования. К 2030 году доля ЕАЭС в общем объеме российского экспорта может вырасти до 10–11% ($59 млрд), а в ННЭ — до 20% ($41 млрд), ссылается Фиранчук на экспертные прогнозы.

Особой популярностью в странах ЕАЭС пользуется российская продукция агропромышленного комплекса, говорят эксперты. Например, это относится к технической конопле, семена которой используются для производства масла, протеина, муки, батончиков, каш, продуктов питания для здорового образа жизни (ЗОЖ), рыболовной прикормки и кормов для певчих птиц, рассказывает глава семейного агрокомплекса «Авилат» из Башкирии Шафоат Хабибрахманова. Продукция из семян технической конопли, по ее словам, — это еще не полностью сформировавшийся рынок для России, а запрос со стороны иностранных компаний очень большой. В частности, «Авилат» с 2020 года поставляет семена технической конопли в Казахстан.

Освоить экспорт во многом помогли программы нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и продвижение национального бренда «Сделано в России». «В первую очередь, наши сотрудники прошли несколько программ обучений экспорту. Используя программы господдержки, мы впервые отправили семена технической конопли в Казахстан, и сегодня эта страна — наш постоянный клиент и покупатель», — комментирует Шафоат Хабибрахманова.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» осваивает новые рынки сбыта и кондитерский комбинат «Услада» из Самарской области. В прошлом году предприятие заняло второе место во Всероссийском конкурсе «Экспортер года», проводящемся в рамках нацпроекта, в номинации «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)» в сегменте малого и среднего бизнеса. Около 40% продукции «Услады», а это вафли, печенье, конфеты, зефир, детское питание и продукты для ЗОЖ — изделия с минимумом сахара, с клетчаткой, сегодня идет на экспорт в страны ЕАЭС, а также в Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Абхазию, Китай и Монголию.

Кондитерская фабрика из города Спас-Деменск Калужской области «Хлебный Спас» продает за рубеж 6% от общего объема выпуска своей продукции — мучных кондитерских изделий под основным брендом и новой торговой маркой Magic Grain. Помимо партнеров из ЕАЭС, ее покупают еще в 13 странах, в том числе в Азербайджане, Узбекистане, КНР. Освоить экспорт и найти иностранных покупателей фабрике также помог нацпроект «Международная кооперация и экспорт», признаются на предприятии. Полезной оказалась поддержка калужского «Центра поддержки экспорта» (ЦПЭ, входит в состав центра «Мой бизнес»). Специалисты помогли компании создать сайт на английском и китайском языках, перевели информационные материалы о продукции, сертифицировать продукцию для поставок в Узбекистан».

Представить свою продукцию, а также найти новых покупателей можно на международном экспортном форуме «Сделано в России». Он пройдет в Москве 14 октября в конгресс-центре «Центр международной торговли». Центральная тема форума — формирование стратегического ландшафта внешнеэкономического развития. Регистрация уже стартовала на официальном сайте.

Почему у экспорта в страны ЕАЭС хорошие перспективы

Евразийский экономический союз — одно из самых глубоких по степени интеграции объединений в мире, говорит Андрей Точин: «В ЕАЭС действует общий рынок товаров. Согласно реестру препятствий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), рынок союза занимает лидирующее положение в части свободного движения товаров. На нем сегодня действует лишь 35 ограничений и всего один барьер, связанный с выдачей ветеринарных разрешений и переоформлением ветеринарных сертификатов для ввоза животноводческой продукции из России на территорию Белоруссии». За время существования ЕАЭС было устранено почти 80 препятствий для торговли. Информация о всех барьерах, изъятиях и ограничениях на внутреннем рынке ЕАЭС публикуются на портале общих информационных ресурсов и открытых данных ЕАЭС.

Сближено и нетарифное регулирование. В частности, функционирует 47 технических регламентов ЕАЭС, которые покрывают 80% взаимной торговли товарами, продолжает Андрей Точин. Утверждена единая форма сертификата соответствия, действуют единые санитарные, ветеринарно-санитарные, карантинные фитосанитарные меры. Наконец, в торговле внутри ЕАЭС не применяются экспортные ограничения. Единый рынок услуг ЕАЭС сегодня включает в себя 142 сектора — строительные работы, оптовую и розничную торговлю, рекламные услуги, услуги по перевозке грузов, услуги по лизингу отдельных видов оборудования, бытовые и прочие вспомогательные услуги, что, по оценкам ВАВТ, охватывает 60% всех производимых в союзе услуг.

Продолжается работа по формированию общего финансового рынка, создания независимой платежной системы и увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов ЕАЭС. В 2023 году доля расчетов в национальных валютах, как говорит Андрей Точин, достигла 90%. При этом по данным РЭЦ, 81,3% по итогам 2023 года в этих расчетах приходится на российские рубли.

Александр Фиранчук отмечает важную роль стран ЕАЭС в качестве хабов для сохранения присутствия России в глобальных производственных цепочках. «Учитывая более высокий уровень интеграции, в том числе финансовых систем со странами ЕАЭС, поставки на эти рынки реже сталкиваются с проблемами проведения транзакций. Отсутствие таможенных границ облегчает обходные поставки в Россию через страны-партнеры», — говорит эксперт.

В свою очередь группа РЭЦ расширяет свое присутствие в странах ЕАЭС — в прошлом году к уже действующим представительствам в Белоруссии и Казахстане добавились зарубежные точки в Армении и Киргизии. Зарубежные представительства помогают напрямую коммуницировать с иностранными финансовыми учреждениями, транспортно-логистическими компаниями и торговыми посредниками, увеличивать объемы финансовой поддержки экспортеров, повышать уровень конверсии оказанных услуг в экспортные контракты, поясняют в пресс-службе РЭЦ. Для экспортеров работает цифровая платформа «Мой экспорт» (16+).

В части перспективного ассортимента для ННЭ можно найти актуальные ниши в любой стране ЕАЭС, утверждают в РЭЦ. Например, обоснованные аналитиками экспортного центра отраслевые приоритеты для расширения ННЭ в Белоруссию — энергетика, промышленность, металлургия, автомобилестроение, продукция нефтехимической и химической промышленности, продовольственные товары и сельхозсырье, фармацевтика, строительные материалы и оборудование, инфраструктура и транспорт. В частности, потенциал роста ННЭ за счет вытеснения конкурентов из белорусского импорта готовых кормов для животных, моющих средств, пластмассовой тары и упаковки, а также конструкций из черных металлов оценивается на уровне 200 млн руб.