В Петербурге не согласились с выводами исследования о росте зарплат

В Петербурге не согласились с выводами исследования о росте зарплат

Средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге является одной из самых высоких в стране и составляет 61,5 тыс. руб. после увеличения в первом полугодии 2019 года на 3,2%. Так председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерия Москаленко прокомментировал РБК исследование «РИА Новости» по росту зарплат в регионах.

В сентябре агентство опубликовало рейтинг регионов России с наибольшим ростом зарплат. Лидерами рейтинга стали Костромская область, Тыва, Севастополь, Магаданская, Сахалинская, Кемеровская и Липецкая области, где рост зарплат за первые шесть месяцев 2019 года превысил 10%. При этом аутсайдерами рейтинга оказались Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

«Одной из основных причин сдержанного роста зарплат в городе в первой половине 2019 года является высокая база первой половины 2018 года, когда рост зарплат только за первое полугодие достиг 12,3%, при этом их рост в январе 2018 года составлял 21,2%», — пояснил эти данные Москаленко.

Он уточнил, что в первой половине 2018 года такой рост наблюдался за счет выплат в коммерческих организациях по итогам работы в 2017 году и выплат в бюджетных организаций в рамках исполнения задач, поставленных майскими указами президента России.