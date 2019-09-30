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Экономика ,  
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В Петербурге не согласились с выводами исследования о росте зарплат

Средняя номинальная зарплата в Санкт-Петербурге является одной из самых высоких в стране и составляет 61,5 тыс. руб. после увеличения в первом полугодии 2019 года на 3,2%. Так председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерия Москаленко прокомментировал РБК исследование «РИА Новости» по росту зарплат в регионах.

В сентябре агентство опубликовало рейтинг регионов России с наибольшим ростом зарплат. Лидерами рейтинга стали Костромская область, Тыва, Севастополь, Магаданская, Сахалинская, Кемеровская и Липецкая области, где рост зарплат за первые шесть месяцев 2019 года превысил 10%. При этом аутсайдерами рейтинга оказались Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

«Одной из основных причин сдержанного роста зарплат в городе в первой половине 2019 года является высокая база первой половины 2018 года, когда рост зарплат только за первое полугодие достиг 12,3%, при этом их рост в январе 2018 года составлял 21,2%», — пояснил эти данные Москаленко.

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Стали известны регионы России с наибольшим ростом зарплат

Он уточнил, что в первой половине 2018 года такой рост наблюдался за счет выплат в коммерческих организациях по итогам работы в 2017 году и выплат в бюджетных организаций в рамках исполнения задач, поставленных майскими указами президента России.

По мнению Москаленко, оценить реальную ситуацию на рынке труда, анализируя только темпы роста номинальной зарплаты, сложно. Так, из того же исследования агентства следует, что уровень зарплат в Петербурге по абсолютному значению и по покупательской способности уступает только Москве и сырьевым регионам, напомнил он. В качестве примера Москаленко указал на то, что средняя зарплата у лидера рейтинга Костромской области составляет лишь 26,9 тыс. руб. (за вычетом НДФЛ), в то время как в Санкт-Петербурге — 53,538 тыс. руб.

Теги: Петербург, исследование, рост зарплат, новости РБК
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