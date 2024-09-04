Bloomberg сообщил о риске утраты ЦБ Украины контроля над ценами

Нацбанк Украины не хочет допускать дальнейшей девальвации гривны, чего может потребовать МВФ, так как это поставило бы под сомнение способность ЦБ поддерживать стабильность цен, пишет Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ), как ожидают украинские чиновники, потребует от Киева ускорить девальвацию гривны, снизить процентные ставки и повысить налоги, чтобы покрыть дефицит бюджета, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошлой неделе агентство сообщало, что представители МВФ 4 сентября приедут на Украину, чтобы принять решение о выделении ей очередного транша в $1,1 млрд в рамках четырехлетней кредитной программы на $15,6 млрд.

По информации Bloomberg, Украина получит этот транш, если представители фонда решат, что Киев достигает целевых показателей программы и имеет достаточно средств для удовлетворения своих финансовых потребностей.

Однако Национальный банк Украины (НБУ) не хочет допускать дальнейшего ослабления гривны. В октябре прошлого года НБУ отменил фиксированный курс украинской валюты, который банк с июля 2022 года удерживал на уровне 36,5686 грн/$1, писала «Украинская правда». С тех пор гривна потеряла более 10% стоимости к доллару, указывает Bloomberg. По словам собеседников, дальнейшая девальвация поставила бы под сомнение способность центрального банка страны поддерживать стабильность цен.

Как рассказали источники агентства, МВФ раскритиковал план украинского правительства по повышению ряда налогов как слишком мягкий и призвал, в частности, повысить налог на добавленную стоимость (НДС) с нынешних 20%.

В июне Международный валютный фонд выделил Украине $2,2 млрд на поддержку ее бюджета. Общий объем помощи фонда достиг $7,6 млрд из $15,6 млрд.