Налоговая служба предложила решение проблемы «копеечных долгов»

В случае принятия поправок налоговая больше не будет изымать задолженность до 3 тыс. руб., предприниматели смогут сами погасить ее в течение трех лет. Сейчас банки по поручению ФНС останавливают операции по всем счетам должника

Фото: Александр Кряжев / «Коммерсантъ»

Федеральная налоговая служба (ФНС) предлагает отказаться от блокировки счетов предпринимателей за долг в несколько рублей или копеек и предложить бизнесу самостоятельно гасить его. Об этом пишет Forbes со ссылкой текст поправок.

Как сообщил изданию представитель Минфина, ведомство в августе внесло их в правительство. Если изменения будут одобрены, налоговые органы больше не будут сами изымать задолженность, если сумма долга не превышает 3 тыс. руб. Предприниматели должны будут погасить его самостоятельно в течение трех лет после появления задолженности. Если этого не произойдет, налоговая сама спишет долг с бизнесмена.

В пресс-службе ФНС изданию пояснили, что введение изменений минимизирует случаи взыскания малоценных долгов до 3 тыс. руб. и сократит общение с налоговыми органами компаний и предпринимателей, которые в целом платят долги своевременно. В ведомстве отметили, что инициатива позволит уменьшить организационные издержки налогоплательщиков и банков.

Сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров пояснил изданию, что к настоящему моменту есть примеры, когда из-за небольших сумм парализуют работу счета.