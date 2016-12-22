Предпринимателям разрешат выплачивать долги компаний после их ликвидации

Минэкономразвития предлагает разрешить собственникам бизнеса выплачивать задолженность уже после ликвидации их компаний. Отчасти такая мера связана с западными санкциями

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Собственникам бизнеса нужно разрешить выплачивать задолженность их компаний и после их ликвидации. Такая мера включена в «Трансформацию делового климата» (ТДК) — план улучшения предпринимательской среды, который разработало Минэкономразвития совместно с бизнесом и экспертами.

РБК ознакомился с материалами МЭР.

Мера по уплате задолженности после ликвидации компаний попала в «белый список» предложений ТДК. Это означает, что она не вызвала разногласий чиновников и предпринимателей.

«В случае ликвидации юридического лица при наличии задолженности собственник компании ограничен в возможности начать новый бизнес несмотря на то, что, во-первых, неудача в бизнесе встречается достаточно часто (уровень «выживаемости» нового бизнеса в трехлетнем периоде, по разным оценкам, — 30-50%), во-вторых, закрытие компании с задолженностью может быть связано с форс-мажорами (например, результаты санкционной политики со стороны иностранного государства)», — говорится в материалах министерства.

В плане ТДК предлагается принять федеральный закон, который даст уполномоченным лицам возможность оплачивать долги компаний после ликвидации. Это позволит облегчить порядок ведения предпринимательской деятельности, пополнить федеральный и региональные бюджеты, а также дать возможность предпринимателям продолжить работу после уплаты задолженности, считают в МЭР.

Изменение климата План «Трансформация делового климата» правительство вписало в «Основные направления» своей деятельности до 2024 года. Как говорится в документе, ТДК — это «новый механизм оперативного реагирования федеральных органов государственной власти на запросы бизнес-сообщества». Именно «Трансформация» должна стать одним из ключевых инструментов правительства по созданию условий для экономического роста, следует из «Основных направлений». В понедельник, 15 октября, план рассмотрят на правительственной подкомиссии по обеспечению устойчивого развития экономики под председательством главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

«Если компания закрывается с долгами, возможность учредить новую ограничена. Но бизнес может потерпеть неудачу не только из-за недостаточной квалификации, но и из-за внешнеполитических причин или форс-мажора. Мера даст бизнесу «право на ошибку» и шанс начать все с начала», — пояснила РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова, которая курирует рабочую группу ТДК по налоговому администрированию и фискальной нагрузке.

Сейчас законодательство предусматривает временный запрет на участие в новых компаниях для руководителей и собственников предприятий, которые имели задолженность перед бюджетом на момент исключения из ЕГРЮЛ, объясняет управляющий партнер юридической компании «Лемчик, Крупский и Партнеры» Андрей Крупский. Практика показывает, что это происходит не при добровольной ликвидации бизнеса, а именно в случае исключения из реестра компаний, добавляет он. По закону юрлицо могут исключить из ЕГРЮЛ, если оно уже год не подает налоговую отчетность и не проводит операций по своим счетам.

«Отказ [в участии в новой компании] будет иметь место при условии, что на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения указанного юридического лица из ЕГРЮЛ», — говорит Крупский. Принятие меры из ТДК позволит бизнесменам регистрировать компании быстрее чем через три года, отмечает он.

При этом сейчас при наличии долгов у ликвидированной компании налоговики, как показывает практика, «не предпринимают активных действий по взысканию задолженности», если сумма долга несущественна, говорит Крупский. В этой ситуации отсутствует уже сам плательщик, а для взыскания нужно восстанавливать ликвидированную компанию — это «не быстрая» процедура, которая имеет для налоговиков смысл, лишь если речь идет о существенной сумме, отмечает юрист. Появление более простого механизма должно «подстегнуть» ФНС при работе с долгами, считает он.

Ответственным исполнителем по инициативе о долгах ликвидированных компаний в ТДК назначена Федеральная налоговая служба (ФНС). Принять законопроект предлагается в мае-июне 2019 года.