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Иран снизил цены на нефть для Китая из-за конкуренции с Россией

Bloomberg узнал о скидках на иранскую нефть в КНР из-за конкуренции с российской
Скидка на нефть из Ирана для китайских клиентов на фоне конкуренции с Россией составила до $5 за баррель по сравнению с ценами до начала спецоперации, сообщил Bloomberg. В мае Россия экспортировала в Китай рекордный объем сырья
BRENT BRENT $113,22 +1,15%
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Иран был вынужден еще сильнее снизить цену на свою «и без того дешевую» нефть, чтобы конкурировать с Россией на китайском рынке, со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

По словам трейдеров, иранская нефть в текущей ситуации стоит почти на $10 за баррель ниже, чем фьючерсы на Brent. Иран пошел на это, чтобы его сырье могло конкурировать с российской нефтью марки Urals, которая должна прибыть в Китай в августе.

По данным агентства, скидка на нефть из Ирана составила от $4 до $5 за баррель по сравнению с ценами до начала спецоперации на Украине.

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Фото:Costas Baltas / Reuters

Как пишет Bloomberg, Китай стал одним из ключевых рынков сбыта российских энергоресурсов, поскольку Москва стремится сохранить экспортные поставки на фоне ограничений из-за событий на Украине и санкций. Для Ирана же китайский рынок — один из немногих, куда он может поставлять сырую нефть, экспорт которой ограничен из-за введенных США санкций.

Как следует из данных аналитической компании Kpler, в мае Иран импортировал в Китай 700 тыс. барр. нефти в сутки. В то же время международная консалтинговая компания FGE отметила, что российская Urals вытеснила с китайского рынка часть нефти из Ирана. Тем не менее Ирану удалось сохранить поставки в Китай, вероятно, на фоне растущего спроса на энергоресурсы, связанного с ослаблением карантинных ограничений в КНР, пишет Bloomberg.

В мае Россия экспортировала в Китай рекордный объем нефти — почти 8,42 млн т, сместив с первого места Саудовскую Аравию, сообщил Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление КНР. По данным агентства, это на четверть больше апрельского показателя. Такую динамику оно объяснило предоставлением скидок китайским покупателем на фоне международных санкций против поставок нефти из России. В частности, российскую нефть закупили с дисконтом государственная нефтеперерабатывающая корпорация Sinopec и государственная Zhenhua Oil.

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