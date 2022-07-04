Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам на ₽1,6 трлн

Сокращение расходов в ближайшие три года обусловлено необходимостью «обеспечить сбалансированность» бюджета и сконцентрировать траты на более актуальных направлениях, пояснили в Минфине

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство финансов предлагает уменьшить бюджетные расходы на госпрограммы и непрограммные направления в течение следующих трех лет на общую сумму около 1,6 трлн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.

В 2023 году траты планируется уменьшить на 557 млрд руб., в 2024-м — на 539 млрд, в 2025-м — на 534 млрд.

Секвестр затронет 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62. Больше всего расходов в следующие три года министерство предлагает снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы» (390 млрд руб.), «Научно-технологическое развитие» (150 млрд), «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд). Решать, от каких конкретно трат стоит отказаться в рамках каждой госпрограммы, будет ее куратор.

Больше всего нарастить расходы предполагается по госпрограмме «Социальная поддержка граждан»: на 936,4 млрд руб. в 2023 году, на 1 трлн руб. в 2024 году, на 1,2 трлн руб. в 2025 году.

Представитель Минфина связал отказ от части расходов с «обеспечением сбалансированности» федерального бюджета. Мера поможет приоритизировать расходы и сконцентрировать их на наиболее важных и актуальных направлениях, отметил он. Сокращение не коснется исполнения социальных обязательств, оплаты труда или денежного довольствия, заверил собеседник издания.

Как отмечают «Ведомости», отказ от некоторых расходов необязательно совпадает с абсолютным изменением трат по тому или иному направлению. Например, госпрограмму «Обеспечение обороноспособности страны» в рамках секвестра планируется сократить в 2023 году на 42 млрд руб., но из-за индексации выплат военным и не планировавшихся ранее закупок общая стоимость госпрограммы увеличится на 27 млрд руб. В то же время программа «Развитие промышленность и повышение ее конкурентоспособности» в соответствии с планом оптимизации сократится лишь на 14 млрд руб., но в общей сложности ее стоимость в следующем году сократится на 200 млрд руб.

Читайте на РБК Pro Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Как H&M стала холдингом на $23 млрд, но так и не одолела конкурента Статьи Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать Статьи Pro Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации Статьи Pro В омут с головой: почему быстрые перемены легче пережить, чем постепенные В омут с головой: почему быстрые перемены легче пережить, чем постепенные Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи

Всего на госпрограммы и непрограммные направления в 2023, 2024 и 2025 годах планируется направить 22,6 трлн, 23 трлн и 24 трлн руб. соответственно.

Последний раз ведомство проводило оптимизацию расходов для сбалансированности трехлетнего бюджета в пандемийном 2020 году. Тогда на 10% были сокращены все «незащищенные» статьи бюджета, на 5% — госпрограмма вооружений. Кроме того, власти решили в 2021 году не индексировать зарплаты чиновников. В результате в 2021 году было сэкономлено 927 млрд руб., в 2022-м — 970 млрд, в 2023-м — около 900 млрд.

В 2022 году Минфин планировал доходы на уровне 25 трлн руб., расходы — 23,7 трлн руб. (профицит 1,3 трлн руб.). В 2023 году власти рассчитывали на профицит бюджета — 299 млрд, в 2024-м — на дефицит на уровне 523 млрд руб. (0,3% ВВП). Теперь же министерство прогнозирует дефицит на уровне 1,7 трлн руб. в 2022 году. Дефицит закладывается и на следующую трехлетку: 1,6 трлн руб. в 2023 году, по 1,4 трлн — в 2024 и 2025 годах. Окончательный вариант проекта бюджета должен быть внесен в Госдуму к 15 сентября.