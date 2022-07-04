Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам на ₽1,6 трлн
Министерство финансов предлагает уменьшить бюджетные расходы на госпрограммы и непрограммные направления в течение следующих трех лет на общую сумму около 1,6 трлн руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.
В 2023 году траты планируется уменьшить на 557 млрд руб., в 2024-м — на 539 млрд, в 2025-м — на 534 млрд.
Секвестр затронет 59 госпрограмм и непрограммных направлений из 62. Больше всего расходов в следующие три года министерство предлагает снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы» (390 млрд руб.), «Научно-технологическое развитие» (150 млрд), «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд). Решать, от каких конкретно трат стоит отказаться в рамках каждой госпрограммы, будет ее куратор.
Больше всего нарастить расходы предполагается по госпрограмме «Социальная поддержка граждан»: на 936,4 млрд руб. в 2023 году, на 1 трлн руб. в 2024 году, на 1,2 трлн руб. в 2025 году.
Представитель Минфина связал отказ от части расходов с «обеспечением сбалансированности» федерального бюджета. Мера поможет приоритизировать расходы и сконцентрировать их на наиболее важных и актуальных направлениях, отметил он. Сокращение не коснется исполнения социальных обязательств, оплаты труда или денежного довольствия, заверил собеседник издания.
Как отмечают «Ведомости», отказ от некоторых расходов необязательно совпадает с абсолютным изменением трат по тому или иному направлению. Например, госпрограмму «Обеспечение обороноспособности страны» в рамках секвестра планируется сократить в 2023 году на 42 млрд руб., но из-за индексации выплат военным и не планировавшихся ранее закупок общая стоимость госпрограммы увеличится на 27 млрд руб. В то же время программа «Развитие промышленность и повышение ее конкурентоспособности» в соответствии с планом оптимизации сократится лишь на 14 млрд руб., но в общей сложности ее стоимость в следующем году сократится на 200 млрд руб.
Всего на госпрограммы и непрограммные направления в 2023, 2024 и 2025 годах планируется направить 22,6 трлн, 23 трлн и 24 трлн руб. соответственно.
Последний раз ведомство проводило оптимизацию расходов для сбалансированности трехлетнего бюджета в пандемийном 2020 году. Тогда на 10% были сокращены все «незащищенные» статьи бюджета, на 5% — госпрограмма вооружений. Кроме того, власти решили в 2021 году не индексировать зарплаты чиновников. В результате в 2021 году было сэкономлено 927 млрд руб., в 2022-м — 970 млрд, в 2023-м — около 900 млрд.
В 2022 году Минфин планировал доходы на уровне 25 трлн руб., расходы — 23,7 трлн руб. (профицит 1,3 трлн руб.). В 2023 году власти рассчитывали на профицит бюджета — 299 млрд, в 2024-м — на дефицит на уровне 523 млрд руб. (0,3% ВВП). Теперь же министерство прогнозирует дефицит на уровне 1,7 трлн руб. в 2022 году. Дефицит закладывается и на следующую трехлетку: 1,6 трлн руб. в 2023 году, по 1,4 трлн — в 2024 и 2025 годах. Окончательный вариант проекта бюджета должен быть внесен в Госдуму к 15 сентября.