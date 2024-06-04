В Минфине ответили на предложение об альтернативной прогрессии НДФЛ

Повышенный налог на богатых людей — многолетний запрос общества, отвечающий принципам справедливого налогообложения. Так в Минфине прокомментировали предложение уменьшить число ступеней шкалы НДФЛ и снизить верхнюю ставку до 18%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Предложенная правительством прогрессивная шкала НДФЛ «предусматривает взвешенный подход к налогообложению доходов граждан с разным уровнем достатка», заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, комментируя предложение главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина уменьшить количество ставок шкалы подоходного налога и ограничить ее верхнюю планку уровнем 18%, а не 22%, как планируется сейчас.

Разработанный Минфином законопроект по изменению налоговой системы предполагает пятиступенчатую шкалу НДФЛ со ставками 13,15,18, 20 и 22%. Ставка налога начинает повышаться с 13 до 15% при доходах от 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц), а максимум предусмотрен при доходах свыше 50 млн руб. в год. По прогнозам министерства, от повышения НДФЛ в 2025 году бюджет получит 533 млрд руб. Документ внесен на рассмотрение Госдумы.

«Повышенный налог на богатых людей — многолетний запрос общества, который отвечает принципам справедливого налогообложения. Несмотря на то что в ходе обсуждения налоговых параметров депутаты и общественники рекомендовали более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых, мы предложили сбалансированное решение в 22%», — подчеркнул Сазанов (его слова приводятся в поступившем в РБК комментарии).

По мнению замминистра, «такая ставка вкупе с другими предлагаемыми мерами отвечает запросу на справедливость». Он напомнил, что по общемировым меркам «она не столь высока и не ограничивает возможности продолжения деятельности и заработка людей с высокими доходами». В частности, в странах БРИКС установлены следующие максимальные ставки НДФЛ: в Китае — 45%, в Индии — 30%, в Бразилии — 27,5%, в ЮАР — 45%. «Разработанные параметры прогрессии позволяют сохранить конкурентоспособность российских налоговых условий по сравнению с другими странами», — считает Сазанов.

Ранее Шохин в интервью РБК сказал, что пять ставок НДФЛ — это «слишком много», а максимальный размер ставки НДФЛ слишком высок. «Не очевидно, что нужно делать такую длинную шкалу ставок и более радикально повышать ставку НДФЛ до 22%. Такая длинная шкала с достаточно высокой предельной ставкой будет способствовать усложнению администрирования и уходу граждан с высокими доходами в серую зону, что приведет к размытию налоговой базы», — аргументировал глава РСПП. В качестве альтернативы он предложил установить три ставки налога — 13,15 и 18% с переходами между ними при годовых доходах 5 млн и 50 млн руб. соответственно.