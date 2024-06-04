Глава РСПП выступил против части налоговых новаций для инвестиций

Часть налоговых новаций, касающихся инвестиций бизнеса и граждан, РСПП не поддерживает, сообщил Шохин. Речь идет об НДФЛ за долгосрочное владение акциями, налогов на дивиденды и КИК, а также условий инвествычетов для компаний

Александр Шохин (Фото: Андрей Махотин для РБК)

Бизнес не поддерживает ряд предложенных властями налоговых изменений, касающихся бизнеса и налога на доходы от продажи ценных бумаг. Об этом рассказал РБК президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

В конце мая Минфин обнародовал параметры изменений в налоговое законодательство, включающие, в частности, пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ и повышение ставки налога на прибыль организаций с 20 до 25%. Законопроект поступил на рассмотрение Госдумы.

По словам Шохина, ряд предлагаемых новаций вызвал вопросы в бизнес-сообществе. Так, предлагается отменить льготу по НДФЛ при реализации акций или долей в бизнесе со сроком владения более пяти лет для наиболее высоких доходов. Если суммарный доход от таких сделок за год превысит 50 млн руб., необходимо будет заплатить налог на общих основаниях, даже если срок владения превысил пять лет, то есть 13% с 2,4 млн руб. и 15% с суммы превышения. Сейчас при продаже акций или долей после пяти лет владения НДФЛ не платится независимо от дохода.

По словам Шохина, логика действующего сейчас освобождения от уплаты налога строится на долгосрочном владении соответствующими активами и универсальна для налогоплательщика с любыми доходами. «Бизнес такую поправку не поддерживает и предлагает исключить ее из законопроекта», — заявил он.

Какие еще изменения не поддерживают в РСПП

РСПП предлагает снизить срок владения ценными бумагами (долями в капитале) с пяти до трех лет в целях применения освобождения от налога на прибыль и НДФЛ доходов от их реализации юридическими и физическими лицами. А также снизить с 50 до 25% порог участия для применения освобождения от налога на дивиденды для организаций. Сейчас, если российская организация не менее года владеет хотя бы 50% уставного капитала организации, выплачивающей дивиденды, налог на прибыль с полученных материнской компанией дивидендов не взимается (а если, например, владеет только 30%, то взимается по ставке 13%).

Среди других планируемых изменений, не поддержанных РСПП, — применение прогрессивной шкалы к доходам от цифровых финансовых активов. Правительственный законопроект предусматривает применение к таким доходам ставки в размере 13% (в пределах 2,4 млн руб.) и 15% — с доходов сверх этой планки.

Глава РСПП также высказался против изменения налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Сейчас фиксированный НДФЛ в размере 5 млн руб. (паушальный взнос, на такой режим можно перейти по выбору налогоплательщика) уплачивается одним владельцем вне зависимости от количества контролируемых им иностранных компаний. Согласно законопроекту, начиная с налогового периода 2025 года нужно будет платить 5 млн руб. за каждую КИК.

Новые ставки налога с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний сделают невыгодным применение данного режима физическими лицами с несколькими КИК, считает Шохин. «Можно ожидать массового возвращения к уплате налога с реальной прибыли КИК и, как следствие, падения поступлений в бюджет, так как у большинства КИК реальной прибыли к уплате нет. Кроме того, режим становится неконкурентным для лиц с большим количеством КИК. На десять КИК налог превысит 50 млн руб., что кратно выше по сравнению с паушальными системами налогообложения других стран», — подчеркнул глава РСПП.

Увеличение налога на прибыль до 25% Шохин назвал ожидаемым. При этом он выступил против «избирательных узкоотраслевых» налогов и фискальных сборов с отдельных отраслей экономики, которые «диспропорционально затрагивают» всего несколько секторов. Налоговый законопроект предусматривает повышение НДПИ на отдельные отрасли, связанные с добычей железной руды и сырья для минеральных удобрений.

Налоговый вычет для бизнеса

Бизнес приветствует, что в качестве элемента дифференциации налогообложения для инвестиционно активных компаний предусмотрено введение федерального инвестиционного налогового вычета, отметил Шохин. В нем установлен порог вычета до 50% от суммы инвестиций, предусмотрена возможность применения механизма в группах компаний, а также возможность переноса вычета на будущее.

Однако в законопроекте не определены категории и признаки налогоплательщиков и групп компаний, которые могут применять вычет, а также критерии и признаки основных средств и нематериальных активов для его применения, указал глава РСПП. «Все ключевые элементы будут определяться на уровне подзаконного акта правительства, что повышает риски снижения общедоступности данного инструмента поддержки инвестиций и дифференциации налогообложения для широкого круга налогоплательщиков», — выразил опасения Шохин.

По его мнению, все ключевые параметры и порядок применения федерального вычета необходимо установить непосредственно в Налоговом кодексе, а не регулировать их на уровне подзаконных актов правительства. Этот вычет должен даваться в полуавтоматическом режиме: важно предусмотреть заявительный порядок применения федерального инвествычета по принципу «осуществил инвестиции — применил вычет», пояснил Шохин.