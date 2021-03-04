США в пандемию потеряли звание лучшего работодателя для иностранцев
Исследование «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального» BCG и Network проводят в третий раз. В 2014 и 2018 годах лидером по привлекательности для трудовых мигрантов были США, а третье место занимала Канада. Второе место в 2014 году досталось Великобритании, а в 2018-м — Германии.
Пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей, констатируют авторы исследования. Мигрантов стали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу. В результате Канада, Австралия и Япония (стала шестой) улучшили позиции в рейтинге, а новичками топ-10 оказались две страны также с относительно благоприятной эпидемиологической ситуацией — Сингапур и Новая Зеландия.
Ситуация с вирусом в Европе, напротив, вызывает настороженность у потенциальных мигрантов. Германия и Франция опустились в рейтинге на две строчки (на четвертое и девятое места соответственно), а Италия и Испания вообще выпали из первой десятки. «Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации», — отметил Райнер Штрак, старший партнер BCG и один из авторов отчета (его слова приводятся в исследовании).
Опрос проводился в октябре—декабре 2020 года в 190 странах. Его участниками стали 209 тыс. респондентов, в том числе 17 тыс. — в России. Большинство работают в коммерческих структурах, но часть представляют госсектор и благотворительные организации. Три четверти респондентов имеют степень бакалавра и выше. Возраст большинства — от 20 до 40 лет. 51% опрошенных — мужчины, 47% — женщины, еще 2% предпочли не уточнять пол.