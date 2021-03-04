Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 73,52 (-1,06) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 88,88 (-0,69) Инвестиции, 03 мар, 14:24
Пятьдесят идей для подарков на 8 марта РБК и Крокус Сити Молл, 00:52 США заявили о «подрывной роли» России в мире Политика, 00:28 В Донбассе украинский снайпер застрелил донецкого полицейского Общество, 00:26 США в пандемию потеряли звание лучшего работодателя для иностранцев Экономика, 00:01 Россия догнала Белоруссию по уровню продовольственной безопасности Бизнес, 00:00 Полиция сообщила детали расследования нападения c ножом на юге Швеции Общество, 03 мар, 23:50 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 03 мар, 23:49 SpaceX отменила испытания прототипа Starship из-за проблем с двигателем Технологии и медиа, 03 мар, 23:36 Чехия после России попросила Китай поставить в страну вакцину от COVID-19 Политика, 03 мар, 23:23 Власти Москвы предупредили жителей о мокром снеге и сильном ветре Общество, 03 мар, 23:13 ЦСКА в овертайме победил «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ Спорт, 03 мар, 23:02 Глава МИД Украины ответил премьеру Словакии на шутку про «Спутник V» Политика, 03 мар, 22:57 Тарасова призвала Косторную извиниться перед Тутберидзе на всю страну Спорт, 03 мар, 22:53 Жителям Алтая начали выдавать значки «Я привит от COVID-19» Общество, 03 мар, 22:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

США в пандемию потеряли звание лучшего работодателя для иностранцев

Пандемия изменила расклад стран — лидеров по привлекательности для трудовых мигрантов: на первое место вышла Канада, а ФРГ осталась за пределами тройки, оценили в BCG. Среди 17 тыс. опрошенных россиян уехать ради работы готовы 47%
Фото: Alex Kraus / Bloomberg
Фото: Alex Kraus / Bloomberg
Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов в 2020 году, потеснив Соединенные Штаты с первого на второе место, замкнула тройку Австралия. Таковы лидеры рейтинга топ-10, составленного консалтинговой группой Boston Consulting Group (BCG) и международной рекрутинговой сетью Network, объединяющей 50 порталов по поиску работы.

Исследование «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального» BCG и Network проводят в третий раз. В 2014 и 2018 годах лидером по привлекательности для трудовых мигрантов были США, а третье место занимала Канада. Второе место в 2014 году досталось Великобритании, а в 2018-м — Германии.

Пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей, констатируют авторы исследования. Мигрантов стали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу. В результате Канада, Австралия и Япония (стала шестой) улучшили позиции в рейтинге, а новичками топ-10 оказались две страны также с относительно благоприятной эпидемиологической ситуацией — Сингапур и Новая Зеландия.

Российские студенты назвали лучших работодателей
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Ситуация с вирусом в Европе, напротив, вызывает настороженность у потенциальных мигрантов. Германия и Франция опустились в рейтинге на две строчки (на четвертое и девятое места соответственно), а Италия и Испания вообще выпали из первой десятки. «Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации», — отметил Райнер Штрак, старший партнер BCG и один из авторов отчета (его слова приводятся в исследовании).

Опрос проводился в октябре—декабре 2020 года в 190 странах. Его участниками стали 209 тыс. респондентов, в том числе 17 тыс. — в России. Большинство работают в коммерческих структурах, но часть представляют госсектор и благотворительные организации. Три четверти респондентов имеют степень бакалавра и выше. Возраст большинства — от 20 до 40 лет. 51% опрошенных — мужчины, 47% — женщины, еще 2% предпочли не уточнять пол.

По данным опроса 2020 года, лишь 50% респондентов готовы переехать в другую страну ради работы. В 2014 и 2018 годах эта доля была больше — 64 и 57%. Из почти 17 тыс. российских респондентов выразили готовность уехать ради работы 47%; в 2014 и 2018 годах таких было 45 и 46% соответственно.

Среди городов, наиболее привлекательных для мигрантов, лидером остается Лондон. В британской столице хотели бы работать 18% респондентов. Второе и третье места достались Амстердаму и Дубаю. На четвертом месте — Берлин (три года назад он был на строчку выше). Далее следуют сильно улучшившие свои позиции Абу-Даби, Токио и Сингапур. Замыкают десятку самых популярных городов Нью-Йорк (опустившийся со второго на восьмое место), Барселона и Сидней.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: новые правила налогообложения. Что необходимо знать рантье РБК Pro: доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Как вернуть сотрудникам чувство собственной значимости Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

Виртуальная миграция

Хотя привлекательность физической мобильности для мигрантов за время пандемии снизилась, перспектива виртуальной миграции, напротив, нравится многим. Интерес к работе на иностранную компанию, не имеющую представительства в стране респондента, подтвердили 57% участников глобального опроса и 59% — в России. В качестве места виртуальной миграции лидерство сохранили США, в первой пятерке также Австралия, Канада, Германия и Великобритания.

Престиж диплома MBA снизился в глазах российских работодателей
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

«Начиная со второго полугодия 2020 года работодатели стали активнее приглашать соискателей, проживающих за пределами региона деятельности компании. Доля приглашений на собеседование из других регионов и стран работодателями из Москвы выросла с 45% в начале 2020-го до 49% в конце года. Тренд характерен и для региональных компаний: доля приглашений соискателей, проживающих вне региона их деятельности, выросла с 27% в начале года до 35% в конце», — отметила Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru (участника Network от России и СНГ).

По словам Игнатовой, чаще всего приглашают иногородних соискателей компании из сферы телекоммуникаций и связи, добывающей отрасли, ИТ и финансов.

Число мигрантов в мире в 2020 году достигло 281 млн человек, говорится в докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), опубликованном на сайте организации. Главным направлением для мигрантов остались США (51 млн человек, или 18% от общего числа в мире). Далее идут Германия (16 млн мигрантов), Саудовская Аравия (13 млн), Россия (12 млн) и Великобритания (9 млн).

По данным ООН, численность мигрантов из России в других странах составляет 10,8 млн человек. Она занимает третье место после Индии (18 млн) и Мексики (11 млн), незначительно опережая Китай (10,5 млн).

82% россиян не выражают желания переехать в другую страну на постоянное место жительства, 16% хотели бы это сделать, следует из опроса ВЦИОМа, проведенного в сентябре 2020 года. Основные причины принятия решения о переезде — более высокий уровень жизни/зарплат/пенсий/пособий в зарубежных странах; неудовлетворенность современной политикой властей; законодательные аспекты; социальная защищенность, стабильность и уровень медицины.

Автор
Татьяна Бочкарёва
Материалы по теме
Престиж диплома MBA снизился в глазах российских работодателей
Общество
Треть работодателей заявили о намерении повысить зарплаты сотрудникам
Общество
Российские специалисты назвали самых привлекательных работодателей
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter