США в пандемию потеряли звание лучшего работодателя для иностранцев

Пандемия изменила расклад стран — лидеров по привлекательности для трудовых мигрантов: на первое место вышла Канада, а ФРГ осталась за пределами тройки, оценили в BCG. Среди 17 тыс. опрошенных россиян уехать ради работы готовы 47%

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Канада стала самой привлекательной страной для трудовых мигрантов в 2020 году, потеснив Соединенные Штаты с первого на второе место, замкнула тройку Австралия. Таковы лидеры рейтинга топ-10, составленного консалтинговой группой Boston Consulting Group (BCG) и международной рекрутинговой сетью Network, объединяющей 50 порталов по поиску работы.

Исследование «Анализ глобального рынка талантов — физического и виртуального» BCG и Network проводят в третий раз. В 2014 и 2018 годах лидером по привлекательности для трудовых мигрантов были США, а третье место занимала Канада. Второе место в 2014 году досталось Великобритании, а в 2018-м — Германии.

Пандемия существенно повлияла на отношение людей к работе за границей, констатируют авторы исследования. Мигрантов стали привлекать страны, которые смогли лучше других противостоять коронавирусу. В результате Канада, Австралия и Япония (стала шестой) улучшили позиции в рейтинге, а новичками топ-10 оказались две страны также с относительно благоприятной эпидемиологической ситуацией — Сингапур и Новая Зеландия.

Ситуация с вирусом в Европе, напротив, вызывает настороженность у потенциальных мигрантов. Германия и Франция опустились в рейтинге на две строчки (на четвертое и девятое места соответственно), а Италия и Испания вообще выпали из первой десятки. «Пандемия COVID-19 добавила новую переменную, заставив людей осторожнее относиться к международной релокации», — отметил Райнер Штрак, старший партнер BCG и один из авторов отчета (его слова приводятся в исследовании).