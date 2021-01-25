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Российские студенты назвали лучших работодателей

В топе работодателей оказались «Яндекс», Google и Apple. В рейтинге, составленном на основе опросов учащихся целевых факультетов каждой компании-участника, первые места получили «Сибур», Mail.ru Group и McKinsey
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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Наиболее привлекательными работодателями для российских студентов старших курсов являются «Яндекс», Google и Apple. Опрос студентов провели эксперты компании по найму молодых специалистов FutureToday, его результаты есть у РБК.

Опрос был проведен среди студентов выпускного и предвыпускного курсов в сентябре—декабре 2020 года, участие приняли учащиеся 204 факультетов 46 вузов из 17 городов России, авторы исследования квалифицировали для формирования номинаций 19,5 тыс. анкет.

Привлекательность «Яндекса» как потенциального работодателя составила 28%. Также более 20% получили Google и Apple — 25,6% и 21,2% соответственно. В лидеры по привлекательности также вошли «Газпром», Сбербанк и Mail.ru Group. Также многие студенты выбрали BMW, Microsoft, Chanel, Coca-Cola и «Тинькофф» (входят в десятку).

Еще один рейтинг, в котором наиболее привлекательных работодателей определяли не все студенты, а только те, кто учится на целевых факультетах каждой компании-участника, выглядит немного иначе. Первое место в нем занимает «Сибур», затем идут Mail.ru Group и McKinsey & Company. Также в десятке — Сбербанк, «Росатом», Intel, «Тинькофф», KPMG, «Газпром нефть» и «Мосэнерго».

В FutureToday отметили, что по сравнению с прошлым годом первая пятерка общего рейтинга осталась без изменений — «Яндекс», Google, Apple, «Газпром» и Сбербанк. Но уровень поддержки «Газпрома» продолжает неуклонно снижаться. Компания Mail.ru Group, напротив, из года в год становится более привлекательной: если три года назад она была на 12-м месте, в прошлом году поднялась на 8-е место, а в этом — уже на 6-е.

Российские специалисты назвали самых привлекательных работодателей
Бизнес
Фото:Дмитрий Верхоробин / ТАСС

Что касается зарплатных ожиданий студентов ведущих вузов, во время учебы они ожидают зарплату на уровне около 47 тыс. руб., а после окончания вуза — 61 тыс. руб., показал опрос. Удаленный формат учебы студенты назвали комфортным (71%), но отметили (66%), что знаний таким образом получают меньше.

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Самыми привлекательными работодателями с точки зрения российских профессионалов в 2020 году стали «Газпром», Google и государственные структуры, следует из результатов исследования компании Universum, специализирующейся на изучении брендинга работодателей. Согласно рейтингу лучших работодателей России по версии журнала Forbes, в 2020 году лучшей компанией стал «Яндекс», второе место заняла алмазодобывающая АЛРОСА, а третье — Тинькофф Банк.

Автор
Анастасия Батманова
Яндекс работодатели Apple Google
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