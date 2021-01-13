Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 74,27 (-0,25) Инвестиции, 12 янв, 12:47
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 90,32 (-0,49) Инвестиции, 12 янв, 12:47
В конгрессе США приняли резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа Политика, 07:21 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 07:02 Престиж диплома MBA снизился в глазах российских работодателей Общество, 07:00 Минюст может получить доступ к банковской тайне Финансы, 06:52 Россияне назвали лучшие, кроме Москвы и Петербурга, города для карьеры Общество, 06:30 В Новосибирской области пятеро детей попали в реанимацию после пожара Общество, 06:28 Не про деньги: как фонды развивают культуру, образование и науку РБК и Фонд Потанина, 06:15 В России вырос спрос на сотрудников без опыта работы Экономика, 06:00 Цены на Brent и WTI достигли наибольших значений с прошлого февраля Экономика, 05:53 ФБР возбудило более 160 дел после беспорядков в Капитолии Политика, 05:32 Эксперты назвали пять симптомов «британского» штамма COVID-19 у детей Общество, 04:57 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 04:33 Пенс отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки Политика, 04:25 Сенаторам сообщили об угрозе штурма Капитолия в ходе инаугурации Байдена Политика, 03:59
Общество ,  
0 

Престиж диплома MBA снизился в глазах российских работодателей

Дополнительным преимуществом диплом MBA считают 60% опрошенных управленцев, а в 2009 году их было 76%. 24% заявили, что, по их мнению, бизнес-образование не дает ничего (в 2012 году так считали 15% респондентов)
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Диплом Master of Business Administration (MBA) дает меньше преимуществ соискателям, чем пять лет назад, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работу SuperJob (есть у РБК).

SuperJob проводила опрос в 252 населенных пунктах во всех ренионах России. Время проведения исследования — с 22 декабря 2020 года по 12 января 2021 года. В опросе принимали участие управленцы среднего и высшего звена с уровнем дохода от 150 тыс. руб. и выше, всего 1 тыс. человек

Работодатели все еще считают диплом MBA дополнительным преимуществом, но доля респондентов, давших такой ответ, снизилась за последнее десятилетие. В январе 2021 года так ответили 60% опрошенных. В сентябре 2015 года их было 65%, в июне 201-го — 73%, а в августе 2009-го — 76%.

О том, что диплом MBA является обязательным условием для работы на руководящей должности в их компании, сообщили 2% респондентов (в 2015 — 3%), еще 88% заявили, что такой диплом необязателен (в 2015 — 83%).

28% участников опроса считают, что бизнес-образование дает навыки, необходимые для успешной работы (28%). Еще 19% заметили, что диплом MBA повышает престиж соискателя в глазах работодателя и его партнеров по бизнесу, а 11% уверены, что бизнес-образование дает полезные связи и знакомства.

Почти треть сотрудников в России заявили о снижении доходов в 2020 году
Общество
Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

Однако 24% заявили, что, по их мнению, бизнес-образование не дает ничего. В 2012 году такой ответ дали только 15% респондентов, в 2015-м — 16%.

Читайте на РБК Pro
Каким будет 2021: говорят бизнес-гуру Илон Маск, Билл Гейтс, Джефф Безос Ненужные победы и «здоровые» офисы: главные бизнес-бестселлеры-2020 «Не осталось никакой жизни»: как высотки Нью-Йорка теряют арендаторов Что не нужно делать, чтобы не привлечь к себе внимание ФНС в 2021 году

В ноябре спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предложил ввести дипломы о высшем образовании со сроком годности. Он заявил, что практика выдачи диплома на всю жизнь абсурдна, поскольку такой документ не гарантирует знаний его обладателя спустя годы.

Кроме того, по его мнению, в будущем система образования должна будет разрабатывать программы обучения с более высокой скоростью, чем сейчас, а также смещать фокус в сторону подготовки команд профессионалов, а не отдельных специалистов.

Автор
Мария Лисицына
MBA высшее образование опрос
Материалы по теме
Россияне назвали самую благородную профессию
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2021 году
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter