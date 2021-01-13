Престиж диплома MBA снизился в глазах российских работодателей
Диплом Master of Business Administration (MBA) дает меньше преимуществ соискателям, чем пять лет назад, следует из результатов опроса, проведенного сервисом по поиску работу SuperJob (есть у РБК).
Работодатели все еще считают диплом MBA дополнительным преимуществом, но доля респондентов, давших такой ответ, снизилась за последнее десятилетие. В январе 2021 года так ответили 60% опрошенных. В сентябре 2015 года их было 65%, в июне 201-го — 73%, а в августе 2009-го — 76%.
О том, что диплом MBA является обязательным условием для работы на руководящей должности в их компании, сообщили 2% респондентов (в 2015 — 3%), еще 88% заявили, что такой диплом необязателен (в 2015 — 83%).
28% участников опроса считают, что бизнес-образование дает навыки, необходимые для успешной работы (28%). Еще 19% заметили, что диплом MBA повышает престиж соискателя в глазах работодателя и его партнеров по бизнесу, а 11% уверены, что бизнес-образование дает полезные связи и знакомства.