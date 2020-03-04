Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян

Счетная палата заявила о рисках недостижения прогноза по сокращению бедности в России до 10,8% в 2020 году. Социальных мер поддержки, предложенных президентом, может быть недостаточно для вывода из бедности почти 1 млн россиян

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Одной меры недостаточно

Новых социальных инициатив, выдвинутых Владимиром Путиным, может оказаться недостаточно, чтобы вывести из бедности почти 1 млн россиян в 2020 году. Прогноз правительства по сокращению уровня бедности в стране до 10,8% за этот период (вместо прежнего показателя 11,7%) завышен, указывает Счетная палата в заключении на проект поправок в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, внесенных правительством в целях финансирования мер из президентского послания Федеральному собранию.

Влияние этих мер на снижение уровня бедности, под которым понимается доля россиян с доходами ниже федерального прожиточного минимума (сейчас — 11,185 тыс. руб.), «может быть переоценено», поскольку «не все инструменты ориентированы непосредственно на малообеспеченное население», утверждают государственные аудиторы.

Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова. Кроме того, продолжает она, поддержку наиболее нуждающимся семьям окажут вступившие в силу с 2020 года новые правила выплаты пособия на первенца (срок его получения продлевается до достижения ребенком трех лет). В совокупности это способно сократить число россиян с доходами ниже прожиточного минимума на 1,5 п.п., однако уровень бедности по итогам 2019 года будет выше ожиданий правительства; текущих темпов роста экономики России недостаточно для выхода на прогнозный показатель 10,8%, заключила эксперт.