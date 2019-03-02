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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Трамп попросил КНР немедленно снять все пошлины с аграрной продукции США
Подобное обращение американский лидер объяснил продуктивными торговыми переговорами с Пекином. Кроме того, США не стали поднимать собственные тарифы на китайские товары с 1 марта, напомнил президент
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, что попросил Китай «немедленно» снять все тарифы на американскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

По словам президента, пошлины, согласно его инициативе, должны быть отменены, в том числе, на ввоз в Китай говядины и свинины из США. Подобную просьбу американский лидер обосновал тем, что стороны «хорошо продвигаются в торговых переговорах».

​«И я не стал 1 марта повышать тарифы до 25% [в отношении китайских товаров]», — напомнил Трамп. «Это очень важно для наших замечательных фермеров и для меня!» — резюмировал он.

О решении Трампа отсрочить введение тарифов на китайские товары стало известно в начале недели, 25 февраля. Новые пошлины должны были начать действовать с 1 марта. Подобный шаг американский лидер тогда также аргументировал «существенным прогрессом» в переговорах с Китаем. В частности, сторонам, по его словам, удалось найти точки соприкосновения «по важным структурным вопросам, в том числе по проблеме защиты интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также по вопросам сельского хозяйства, услуг, валюты и другим».

Политика
Трамп решил отсрочить введение новых пошлин на китайские товары

Тогда же Трамп отметил, что, если в диалоге с Пекином и в дальнейшем будет наблюдаться прогресс, стороны смогут заключить торговое соглашение. Его Трамп планирует подписать с китайским лидером Си Цзиньпином в американском Мар-а-Лаго. Остальных деталей о готовящейся сделке президент тогда не раскрыл.

Последние торговые переговоры США и Китая прошли 23 февраля в Вашингтоне. На них встретились глава Минфина США Стивен Мнучин и вице-премьер КНР Лю Хэ. Глава американского ведомства после встречи заявил, что стороны пришли к соглашению о стабилизации курса юаня. Источники Bloomberg за несколько дней до этой встречи подобное условие называли ключевым требованием США для прекращения торговой войны с Китаем. Юань, как поясняло агентство, за прошлый год подешевел на 5%. В связи с этим эксперты считали, что Китай использует искусственное понижение курса своей национальной валюты для снижения эффекта от американских пошлин.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, Китай
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