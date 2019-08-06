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Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Arconic $26 (+8,15%) прогноз Cowen к 04.08.20
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Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Сбербанк запускает подразделение SberHealth, которое займется ДНК-тестами, онлайн-продажами медицинских услуг, а также проектами в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сбербанк начал поиск претендентов на руководящие должности в подразделение SberHealth. Ранее о начале реализации этого проекта банк не сообщал. Информация о поиcке кандидатов опубликована на личной странице управляющего директора дирекции по развитию экосистемы банка Антона Собе-Панека в Facebook. В пресс-службе Сбербанка подтвердили РБК, что эта страница действительно принадлежит топ-менеджеру.

Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.

Претенденты на эти вакансии должны обладать релевантным опытом, разобраться в привлечении инвестиций, иметь профильное образование (медицина или биотех). Кроме того, в требованиях указано, что они должны разбираться в биохакинге (система контроля за здоровьем, целью которой является улучшение основных жизненных показателей).

В мае 2017 года Сбербанк приобрел сервис онлайн-записи к врачам DocDoc.ru. Финансовая организация объявила, что на базе этой платформы планирует развивать дополнительные цифровые услуги и строить так называемую экосистему — группу небанковских посреднических сервисов, способных связать услуги предпринимателей и пользователей в разных областях, включая медицину и фармацевтику. Замглавы Сбербанка Лев Хасис тогда говорил, что DocDoc.ru будет лишь одной из платформ этой экосистемы.

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В пресс-службе Сбербанка в ответ на запрос РБК сообщили, что сейчас в индустрии здравоохранения организация представлена только проектом DocDoc.ru, а информация о новых продуктах и сервисах «станет доступной при их запуске».

Авторы: Наталья Демченко, Петр Канаев
Теги: Сбербанк, ДНК, медицинские услуги
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