Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга

Представитель «Стройгазмонтажа» отказался от комментариев, представитель «Стройтрансгаза» пока не ответил на запрос РБК.
Филиалы Мариинки и Третьяковки
Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в марте 2018 года предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных комплексов, которые должны появиться в каждом регионе страны. Пока принято решение построить четыре таких комплекса. В Севастополе, Владивостоке и Калининграде появятся хореографические академии, филиалы Высшей школы музыкального театрального искусства, филиал Большого театра и Третьяковской галереи, музейные комплексы, а также сопутствующие постройки: жилые корпуса, общежития, административно-хозяйственные и бытовые помещения. В Кемерово должен появиться «квартал искусств», сообщалось на совещании у Путина в январе 2019 года. «Создание культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово — это уникальная возможность через приобщение к искусству изменить качество жизни жителей этих региональных центров и одновременно придать этим городам особую привлекательность для приезжих и туристов», — заявила тогда глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
Заказчик строительства — Фонд «Национальное культурное наследие», созданный в июне 2018 года Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром. Фонд возглавляет бывший замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров, который в 2012–2015 годах занимал пост первого вице-президента госкорпорации «Олимпстрой».
«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга — один из крупнейших подрядчиков «Газпрома», выручка компании в 2018 году составила 304 млрд руб. Среди проектов СГМ — участок газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай; подходы к «Северному потоку-2», который пройдет по дну Балтийского моря; компрессорные станции и обустройство газовых месторождений. Кроме того, структура компании — «СГМ Мост» — достраивает Крымский мост стоимостью 228,3 млрд руб. Из наземных гражданских объектов на сайте «Стройгазмонтажа» указано восстановление международного детского центра «Артек» в Крыму.
Изначально предполагалось, что Крымский мост будет строить не Ротенберг, а Тимченко, но в декабре 2014 года он заявил, что отказался от строительства из-за высоких рисков проекта, поэтому подряд получила структура «Стройгазомонтажа».
Ротенберг ведет переговоры о продаже «Стройгазмонтажа» «Газстройпрому» — компании, созданной «Газпромом» с партнерами, которая станет единым подрядчиком монополии, рассказывали источники РБК еще в конце марта. «СГМ-Мост» в сделку не войдет — в июне бизнесмен перевел компанию на себя напрямую. В последние несколько месяцев СГМ перестал получать крупные контракты «Газпрома», говорил один из собеседников РБК (отсутствие масштабных контрактов подтверждается и данными СПАРК). «Сделка со структурой «Газпрома», видимо, совсем близко: уже несколько месяцев мы рисуем не черно-оранжевые презентации (цвета СГМ), а бело-голубые (корпоративные цвета «Газпрома»)», — отмечал он.
Тимченко также ведет переговоры о продаже «Газпрому» подрядчика «Стройтранснефтегаз». Но у него остается компания с похожим названием «Стройтрансгаз», которую он купил в 2008 году. После перехода под контроль бизнесмена компания переориентировалась с газовых строек на строительство инфраструктуры — дорог, стадионов, аэропортов и энергетических объектов. Выручка «Стройтрансгаза» в 2018 году составила 27 млрд руб.