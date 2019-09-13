Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга

«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко построит четыре крупнейших музейных комплекса вместо «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга. Бюджет проекта — 120 млрд руб., смена подрядчика может быть связана с подготовкой к возможной продаже СГМ

Геннадий Тимченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был строить «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко. Об этом РБК рассказали два источника, близких к «Стройгазмонтажу», и собеседник, близкий к «Стройтрансгазу». Это подтвердил РБК представитель вице-премьера Ольги Голодец, которая отвечает в правительстве за спорт, туризм и культуру.

Стройки оцениваются в 120 млрд руб. и должны быть закончены к концу 2023 года. Такую сумму называл в январе 2019 года помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин курирует эти проекты, деньги на строительство выделит «Роснефтегаз», контролирующий «Роснефть» и 10,97% «Газпрома».

Решение о переуступке было принято в начале сентября на совещании у Ольги Голодец, рассказывает один из собеседников РБК. Переуступка может быть связана с тем, что Ротенберг продает часть своих строительных активов, добавляет источник в правительстве.

Смена подрядчика — технический момент, который не повлияет на сроки и процесс строительства культурных центров, сказал РБК представитель Голодец. По его словам, параметры стройки, в том числе финансовые, остаются прежними.