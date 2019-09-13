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Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга
«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко построит четыре крупнейших музейных комплекса вместо «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга. Бюджет проекта — 120 млрд руб., смена подрядчика может быть связана с подготовкой к возможной продаже СГМ
Геннадий Тимченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Контракты на строительство четырех культурно-образовательных комплексов в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Кемерово, которые должен был строить «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, переданы «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко. Об этом РБК рассказали два источника, близких к «Стройгазмонтажу», и собеседник, близкий к «Стройтрансгазу». Это подтвердил РБК представитель вице-премьера Ольги Голодец, которая отвечает в правительстве за спорт, туризм и культуру.

Стройки оцениваются в 120 млрд руб. и должны быть закончены к концу 2023 года. Такую сумму называл в январе 2019 года помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин курирует эти проекты, деньги на строительство выделит «Роснефтегаз», контролирующий «Роснефть» и 10,97% «Газпрома».

Решение о переуступке было принято в начале сентября на совещании у Ольги Голодец, рассказывает один из собеседников РБК. Переуступка может быть связана с тем, что Ротенберг продает часть своих строительных активов, добавляет источник в правительстве.

Смена подрядчика — технический момент, который не повлияет на сроки и процесс строительства культурных центров, сказал РБК представитель Голодец. По его словам, параметры стройки, в том числе финансовые, остаются прежними.

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Представитель «Стройгазмонтажа» отказался от комментариев, представитель «Стройтрансгаза» пока не ответил на запрос РБК.

Филиалы Мариинки и Третьяковки

Президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию в марте 2018 года предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных комплексов, которые должны появиться в каждом регионе страны. Пока принято решение построить четыре таких комплекса. В Севастополе, Владивостоке и Калининграде появятся хореографические академии, филиалы Высшей школы музыкального театрального искусства, филиал Большого театра и Третьяковской галереи, музейные комплексы, а также сопутствующие постройки: жилые корпуса, общежития, административно-хозяйственные и бытовые помещения. В Кемерово должен появиться «квартал искусств», сообщалось на совещании у Путина в январе 2019 года. «Создание культурно-образовательных комплексов в Калининграде, Владивостоке, Севастополе и Кемерово — это уникальная возможность через приобщение к искусству изменить качество жизни жителей этих региональных центров и одновременно придать этим городам особую привлекательность для приезжих и туристов», — заявила тогда глава Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Заказчик строительства — Фонд «Национальное культурное наследие», созданный в июне 2018 года Мариинским театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Большим театром. Фонд возглавляет бывший замминистра строительства и ЖКХ Хамит Мавлияров, который в 2012–2015 годах занимал пост первого вице-президента госкорпорации «Олимпстрой».

«Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга — один из крупнейших подрядчиков «Газпрома», выручка компании в 2018 году составила 304 млрд руб. Среди проектов СГМ — участок газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай; подходы к «Северному потоку-2», который пройдет по дну Балтийского моря; компрессорные станции и обустройство газовых месторождений. Кроме того, структура компании — «СГМ Мост» — достраивает Крымский мост стоимостью 228,3 млрд руб. Из наземных гражданских объектов на сайте «Стройгазмонтажа» указано восстановление международного детского центра «Артек» в Крыму.

Изначально предполагалось, что Крымский мост будет строить не Ротенберг, а Тимченко, но в декабре 2014 года он заявил, что отказался от строительства из-за высоких рисков проекта, поэтому подряд получила структура «Стройгазомонтажа».

Ротенберг ведет переговоры о продаже «Стройгазмонтажа» «Газстройпрому» — компании, созданной «Газпромом» с партнерами, которая станет единым подрядчиком монополии, рассказывали источники РБК еще в конце марта. «СГМ-Мост» в сделку не войдет — в июне бизнесмен перевел компанию на себя напрямую. В последние несколько месяцев СГМ перестал получать крупные контракты «Газпрома», говорил один из собеседников РБК (отсутствие масштабных контрактов подтверждается и данными СПАРК). «Сделка со структурой «Газпрома», видимо, совсем близко: уже несколько месяцев мы рисуем не черно-оранжевые презентации (цвета СГМ), а бело-голубые (корпоративные цвета «Газпрома»)», — отмечал он.

Тимченко также ведет переговоры о продаже «Газпрому» подрядчика «Стройтранснефтегаз». Но у него остается компания с похожим названием «Стройтрансгаз», которую он купил в 2008 году. После перехода под контроль бизнесмена компания переориентировалась с газовых строек на строительство инфраструктуры — дорог, стадионов, аэропортов и энергетических объектов. Выручка «Стройтрансгаза» в 2018 году составила 27 млрд руб.

Авторы: Алина Фадеева, Тимофей Дзядко, Петр Канаев
Теги: Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко
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