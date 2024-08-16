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Общество ,  
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Федеральным госслужащим с 1 октября проиндексируют зарплаты

Фото: Андрей Титов / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Global Look Press

Зарплаты работников федеральных государственных учреждений будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

Согласно документу, речь идет о преподавателях федеральных вузов, медработниках клинических центров, работниках гидрометеорологической службы, о тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры и других сферах, а также о гражданском персонале силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД, Росгвардии).

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В июне президент Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда будет привязан к медианной зарплате, в 2025 году он составит 48% от среднестатистической заработной платы и превысит 22 тыс. руб. в месяц, то есть вырастет еще примерно на 15%. Цель на 2030 год — достичь размера МРОТ не менее 35 тыс. руб. в месяц.

МРОТ в России на 1 января 2024 года установлен на уровне 19 тыс. 242 руб. В некоторых городах и областях действуют региональные коэффициенты.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата по итогам 2023 года составила почти 74 тыс. руб. В сравнении с 2022 годом она выросла на 14,1%. Реальная же начисленная заработная плата в России в 2023 году увеличилась на 7,8%.

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Зарплаты Госучреждения индексация зарплат Михаил Мишустин
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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