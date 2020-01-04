Медведев обсудил энергетику с белорусским премьером Румасом

В субботу, 4 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону провел переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Главы правительств поздравили друг друга с Новым годом и наступающим Рождеством, обсудили некоторые актуальные вопросы взаимодействия России и Белоруссии, в том числе сотрудничество в области энергетики.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Минска.

В конце декабря Медведев заявил, что дополнительная финансовая поддержка Белоруссии будет оказываться только после исполнения всех «дорожных карт» по интеграции двух стран.

Премьер также сообщил, что фактически «дорожные карты» согласованы и сейчас уже можно переходить к непосредственному их исполнению и интеграции России и Белоруссии. В первую очередь глава кабмина подразумевал принятие унифицированного законодательства.