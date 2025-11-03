Мишустин заявил о снижении доллара в торговле с КНР до уровня погрешности

Китай для России стал крупнейшим внешнеэкономическим партнером, а доля доллара и евро в торговых расчетах опустилась до уровня статистической погрешности, рассказал Мишустин

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters)

Несмотря на «турбулентность глобальной политики и мировой экономики» сотрудничество России и Китая укрепляется — в частности, в сфере внешней торговли. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе 30-ой регулярной встречи глав правительств России и Китая в Ханчжоу, передает корреспондент РБК.

Глава правительства указал на значительное снижение доли доллара и евро в торговых расчетах между двумя странами. «Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером, причем доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности», — указал Мишустин.

В июне 2025 года советник-посланник посольства России в КНР Андрей Поваляев оценивал долю национальных валют во взаимной торговле стран на уровне «около 90%».

Мишустин также указал, что товарооборот продукции промышленного комплекса между Росией и Китаем за месяцев текущего года прибавил 15%. «Мы готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям и ярмаркам «Сделано в России», — добавил Мишустин.

При этом товарооборот между Россией и Китаем демонстрирует снижение относительно рекордных показателей 2024 года: по итогам первых девяти месяцев 2025 года он снизился на 9,4%, составив $163,6 млрд, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Мишустин перечислил и другие направления сотрудничества России и Китая. В частности, освоение месторождений нефти и газа, производство высокотехнологичного оборудования, кооперация в сфере энергетики, мирного атома, исследования космоса и Луны. «Мы реализуем совместные программы в авиации, автомобилестроении, развиваем транспортные коридоры, работаем в экстремальных условиях Арктики», — сказал он.

Кроме того, по словам Мишустина, в 2025 году Россия рассчитывает превысить прошлогодний показатель туристических обменов — этому способствует переход на безвизовый режим въезда для россиян в Китай. «По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичное решение для граждан КНР», — указал он. С 15 сентября Китай ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян. Эта мера будет действовать на протяжении года в тестовом режиме.

Выступление премьер-министр завершил поговоркой. «Китайская поговорка гласит: взаимное доверие — краеугольный камень дружбы. Именно оно, равно как и понимание общих интересов, желание двигаться вперед, помогают нам эффективно решать долгосрочные задачи», — отметил он.

Механизм регулярных встреч глав правительств России и Китая создан в декабре 1996 года, они проходят ежегодно. В рамках этого механизма действуют пять комиссий — по подготовке регулярных встреч, по гуманитарному сотрудничеству, по энергетическому сотрудничеству, по инвестиционному сотрудничеству, по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока России и Северо-Востока КНР.