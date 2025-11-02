Хегсет заявил, что он и Трамп считают отношения с КНР лучшими как никогда

Кроме этого, как добавил Хегсет, он договорился с министром национальной обороны Китая наладить каналы связи между военными

Глава Пентагона Пит Хегсет после встречи с министром национальной обороны Китая, адмиралом Донг Джуном в Малайзии заявил, что отношения США и Китая никогда не были лучше.

«Я только что разговаривал с президентом [США Дональдом] Трампом, и мы согласны с тем, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем никогда не были лучше», — написал он на своей странице в X.

Хегсет уточнил, что он с Джуном также считают мир, стабильность и хорошие отношения лучшим путем для Китая и США.

«Адмирал Донг и я также договорились о том, что нам следует наладить каналы связи между военными для устранения конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем», — добавил министр обороны США.

Он также отметил, что в скором времени у США и Китая будут другие встречи относительно этого вопроса.

Ранее, 30 октября в Пусане, на полях саммита АТЭС, прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры, продолжавшиеся около 1 часа 40 минут, проходили на фоне усиливающегося торгового конфликта между США и Китаем.

По результатам встречи Трамп объявил о снижении тарифов на китайскую продукцию с 57 до 47%. Кроме того, он отказался от введения дополнительных пошлин. В частности, «фентаниловый тариф», который ранее составлял 20%, был уменьшен вдвое до 10%. Как подчеркнул американский президент, Китай обязуется приложить все усилия для предотвращения потока этого опасного вещества в США.

Во второй президентский срок Трамп возобновил агрессивную тарифную политику в отношении Китая. В апреле США и КНР взаимно повысили пошлины до 145 и 125% соответственно; в июне стороны согласовали «перемирие», снизив их до 10 и 30%. 11 августа Трамп подписал указ о продлении сниженных тарифов на китайские товары до 10 ноября.