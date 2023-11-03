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Новак не увидел повода для запрета на экспорт керосина

Новак: нет причин для введения экстренных мер для стабилизации цен на дизтопливо
Пока нет повода применять экстренные меры для сдерживания цен на зимний дизель, заявил Новак. Одной из них может стать запрет на экспорт керосина. С сентября Россия ввела эмбарго на вывоз бензина и дизеля для стабилизации цен
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Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Власти на данный момент не видят необходимости принимать экстренные меры для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам, передает ТАСС.

Его спросили, нужны ли подобные меры на данный момент, в том числе запрет на экспорт керосина (его фракции используются при производстве зимнего дизтоплива).

«Мы все эти меры, которые могут быть, рассматриваем. Мы считаем, что в настоящее время нет необходимости принимать каких-то экстренных мер», — сказал он.

Вопрос о введении запрета на экспорт керосина в правительстве обсуждался в октябре, сообщали источники РБК, но никакого решения принято не было.

С сентября власти ввели временный запрет на экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. По словам Новака, пока нет планов по отмене этой меры. Он допустил отказ от этой практики в случае, если будет «некуда девать» дополнительные объемы производимого топлива.

Пока запрет был частично снят в отношении дизеля — в отношении поставок по трубопроводам в морские порты — чтобы не допустить затоваривания хранилищ, отмечал вице-премьер.

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Биржевые цены на зимнее дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в течение последнего месяца сильно варьировались. Например, в начале октября биржевая цена превышала 73 тыс. руб. за тонну, затем произошло ее падение до уровня менее 70 тыс. руб., потом снова фиксировался рост — в конце месяца почти до 72 тыс. Торги 2 ноября закрылись с ценой на отметке 69,1 тыс. руб.

После введения запрета на экспорт бензина в целом наблюдается снижение его цены. Так, АИ-92 в начале октября стоил более 57 тыс. руб. за тонну, в начале ноября его цена на 10 тыс. руб. меньше.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
дизель Керосин Александр Новак
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