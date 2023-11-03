Новак не увидел повода для запрета на экспорт керосина
Власти на данный момент не видят необходимости принимать экстренные меры для стабилизации цен на зимнее дизельное топливо, заявил вице-премьер Александр Новак журналистам, передает ТАСС.
Его спросили, нужны ли подобные меры на данный момент, в том числе запрет на экспорт керосина (его фракции используются при производстве зимнего дизтоплива).
«Мы все эти меры, которые могут быть, рассматриваем. Мы считаем, что в настоящее время нет необходимости принимать каких-то экстренных мер», — сказал он.
Вопрос о введении запрета на экспорт керосина в правительстве обсуждался в октябре, сообщали источники РБК, но никакого решения принято не было.
С сентября власти ввели временный запрет на экспорт бензина и дизеля, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке. По словам Новака, пока нет планов по отмене этой меры. Он допустил отказ от этой практики в случае, если будет «некуда девать» дополнительные объемы производимого топлива.
Пока запрет был частично снят в отношении дизеля — в отношении поставок по трубопроводам в морские порты — чтобы не допустить затоваривания хранилищ, отмечал вице-премьер.
Биржевые цены на зимнее дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в течение последнего месяца сильно варьировались. Например, в начале октября биржевая цена превышала 73 тыс. руб. за тонну, затем произошло ее падение до уровня менее 70 тыс. руб., потом снова фиксировался рост — в конце месяца почти до 72 тыс. Торги 2 ноября закрылись с ценой на отметке 69,1 тыс. руб.
После введения запрета на экспорт бензина в целом наблюдается снижение его цены. Так, АИ-92 в начале октября стоил более 57 тыс. руб. за тонну, в начале ноября его цена на 10 тыс. руб. меньше.