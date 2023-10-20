В правительстве обсудили запрет на экспорт керосина

Вопрос запрета на экспорт керосина поднимался на совещании вице-премьера Александра Новака с нефтяниками, ФАС, Минэнерго и Минсельхоза, но окончательного решения о введении этой меры не принято

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

На совещании вице-премьера Александра Новака с нефтяными компаниями о ситуации на рынке обсуждался вопрос о введении запрета на экспорт керосина, но финальное решение не было принято, сообщили РБК три источника, знакомых с ходом обсуждения.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что Новак поручил изучить такую возможность для стабилизации рынка зимнего дизельного топлива.

На совещании присутствовали и представители Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и Минсельхоза, говорится на сайте правительства. Участники отметили «тенденцию к продолжению снижения цен на топливо в регионах как в мелкооптовом сегменте, так и в рознице в соответствии с их динамикой на биржевых торгах» и стабилизацию цен на дизель для сельхозпроизводителей.

Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить вместе с регионами работать над снижением цен на топливо и приведением их к уровню не выше инфляции, говорится на сайте кабмина. ФАС, ФНС и Минэнерго нужно проанализировать причины роста цен на АЗС выше уровня от 21 сентября (в этот день правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизтоплива) и выяснить, почему не снижаются цены в мелкооптовом сегменте, сообщили «Интерфакс» и два источника РБК.

РБК отправил запрос в Минэнерго, ФАС и пресс-службу Новака.

Ограничения на экспорт не коснулись поставок нефтепродуктов в страны ЕАЭС (кроме России туда входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), а также в Абхазию и Южную Осетию. Меру приняли на фоне роста цен, который продолжался не первый месяц: так, в середине сентября биржевые цены на АИ-92 превысили 70 тыс. руб. за тонну, на авиакеросин — 75 тыс. руб. за тонну.

В начале октября Новак заявил, что цены на бензин и дизель в России стабилизировались. Позднее запрет на экспорт частично сняли, чтобы не допустить затоваривания на внутреннем рынке и сохранить загрузку нефтеперерабатывающих заводов.