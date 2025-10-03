В ЦБ рассказали, на что могут повлиять призывы к снижению ставки
Призывы к Центробанку о снижении ключевой ставки в Банке России не рассматривают как «какую-то атаку», принятию решение это не мешает, но препятствует снижению инфляционных ожиданий, заявил в эфире Радио РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин.
«Когда от широкого круга экспертов наши сограждане и предприятия постоянно слышат не просто, что ставку надо быстро снизить, а то, что можно пожить с высокой инфляцией еще и год, и два, и больше, вот в этот момент, как бы действенность наших мер, наших усилий по снижению инфляции, она снижается. И при прочих равных более высокие инфляционные ожидания на самом деле означают то, что ставка, пространство для снижения ставки сокращается», — сказал он.
Заботкин отметил, что совет директоров Центробанка принимает решение по денежно-кредитной политике, «исходя из своего понимания текущей ситуации, того, какой уровень ставки, какая его будущая траектория согласуется с ценовой стабильностью, с поддержанием низкой инфляции».
12 сентября Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 18 до 17% — после рекордных 21%, которые сохранялись с октября прошлого года до июня 2025-го.
Материал дополняется.
OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире
В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»
Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца
МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы
Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане
В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа
Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»
ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов