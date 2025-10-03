 Перейти к основному контенту
Эксклюзив

В ЦБ рассказали, на что могут повлиять призывы к снижению ставки

ЦБ: призывы к уменьшению ставки препятствуют снижению инфляционных ожидианий
Сюжет
Радио РБК
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Призывы к Центробанку о снижении ключевой ставки в Банке России не рассматривают как «какую-то атаку», принятию решение это не мешает, но препятствует снижению инфляционных ожиданий, заявил в эфире Радио РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Когда от широкого круга экспертов наши сограждане и предприятия постоянно слышат не просто, что ставку надо быстро снизить, а то, что можно пожить с высокой инфляцией еще и год, и два, и больше, вот в этот момент, как бы действенность наших мер, наших усилий по снижению инфляции, она снижается. И при прочих равных более высокие инфляционные ожидания на самом деле означают то, что ставка, пространство для снижения ставки сокращается», — сказал он.

Заботкин отметил, что совет директоров Центробанка принимает решение по денежно-кредитной политике, «исходя из своего понимания текущей ситуации, того, какой уровень ставки, какая его будущая траектория согласуется с ценовой стабильностью, с поддержанием низкой инфляции».

Силуанов назвал ключевую ставку, заложенную в бюджет на 2026 год
Экономика
Антон Силуанов

12 сентября Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 18 до 17% — после рекордных 21%, которые сохранялись с октября прошлого года до июня 2025-го.

Материал дополняется.

Полина Мартынова, Маргарита Мордовина, Элина Тихонова
Алексей Заботкин ключевая ставка Центробанк
