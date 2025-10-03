В ЦБ рассказали, на что могут повлиять призывы к снижению ставки

Алексей Заботкин (Фото: Владимир Андреев / РБК)

Призывы к Центробанку о снижении ключевой ставки в Банке России не рассматривают как «какую-то атаку», принятию решение это не мешает, но препятствует снижению инфляционных ожиданий, заявил в эфире Радио РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Когда от широкого круга экспертов наши сограждане и предприятия постоянно слышат не просто, что ставку надо быстро снизить, а то, что можно пожить с высокой инфляцией еще и год, и два, и больше, вот в этот момент, как бы действенность наших мер, наших усилий по снижению инфляции, она снижается. И при прочих равных более высокие инфляционные ожидания на самом деле означают то, что ставка, пространство для снижения ставки сокращается», — сказал он.

Заботкин отметил, что совет директоров Центробанка принимает решение по денежно-кредитной политике, «исходя из своего понимания текущей ситуации, того, какой уровень ставки, какая его будущая траектория согласуется с ценовой стабильностью, с поддержанием низкой инфляции».

12 сентября Центробанк в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 18 до 17% — после рекордных 21%, которые сохранялись с октября прошлого года до июня 2025-го.

Материал дополняется.