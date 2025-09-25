Глава ЦБ напомнила об «уроке прошлого года» из-за ожиданий по ставке

Снижение ставки не является «абсолютной неизбежностью», и рынку стоит об этом помнить, сказала Эльвира Набиуллина. Она назвала три фактора, из-за которых ЦБ снизил ставку не так сильно, как ожидали аналитики

Эльвира Набиуллина (Фото: Вячеслав Немышев / URA.RU / Global Look Press)

Рынок заложил более быстрое снижение ставки перед сентябрьским заседанием ЦБ, но ему надо помнить «урок прошлого года»: тогда эксперты ждали дальнейшего смягчения политики, но ставка пошла вверх. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Международного банковского форума.

12 сентября ЦБ снизил ставку с 18 до 17%, в то время как большинство экспертов ожидали достижения уровня 16% (16 человек из опроса РБК против восьми, ожидавших 17%). При этом совет директоров, как стало известно уже после его решения, выбирал между двумя опциями: снижением до 17% или сохранением ставки. Из аналитиков, опрошенных РБК, только один допускал, что ставка может остаться неизменной. Эксперты в целом стали хуже прогнозировать траекторию движения ключевой ставки. За последний год (с сентября 2024-го по сентябрь 2025-го) прогноз большинства экспертов не совпадал с фактическим решением ЦБ более чем в половине случаев.

«Да, накануне нашего решения рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки. И это видно по ставкам денежного рынка. В первых числах сентября они, по сути, предполагали стопроцентную вероятность того, что снижение ставки будет следовать по нижней границе того прогноза диапазона ставки, который мы делали в июле, а даже, может быть, несколько ниже», — сказала Набиуллина на банковском форуме.

Для этого есть три причины, отметила она. Во-первых, рынок оценил недельные данные по инфляции как очень большое замедление роста цен, хотя «летом цены особенно сильно подвержены сезонности». Во-вторых, аналитики недооценили значимость инфляционных ожиданий, которые остаются высокими. В-третьих, существенное влияние оказывает ускорение корпоративного кредитования, и для ЦБ, «наверное, более весомый фактор, чем для рынка».

«Значительное ускорение роста кредита, которое произошло в июле и в августе, если оно сохранится несколько месяцев подряд, это явный сигнал того, что уже произошло заметное смягчение денежно-кредитных условий. И дополнительное, слишком быстрое смягчение жесткости денежно-кредитных условий может привести к риску вновь перезапустить маховик высокой инфляции», — подчеркнула глава ЦБ.

«Я напомню урок прошлого года. Мне кажется, мы его усвоили: когда ставка [была] на уровне 16%, всем казалось, что это очень много», — напомнила Набиуллина. Тогда высокая ставка притормозила инфляцию «буквально на три-четыре месяца», а потом произошел резкий разворот, кредиты вновь стали уверенно расти, и пошел новый виток инфляции — как следствие, ЦБ вновь пришлось повышать ставку, отметила Набиуллина. К октябрю она достигла 21% и оставалась на этом рекордно высоком уровне до июня.

«Заемщики (в 2024 году. — РБК) тогда были убеждены в снижении ставки, полагая, что это такая абсолютная неизбежность, вне зависимости от того, какая будет динамика инфляции. Это не так», — сказала глава ЦБ.

Говоря о будущей логике решений Банка России, она вновь подчеркнула, что ситуация отличается от 2008, 2009, 2014, 2015 и 2022 годов, когда ЦБ также резко повышал ставку.

«Мы впервые проходим полноценный экономический цикл, и сейчас выходим из перегрева. Вот предыдущие эпизоды были внешними шоками. Происходила резкая остановка экономики, причем практически одномоментно, по широкому кругу отраслей. Выстреливала вверх безработица, инфляция, всплеск инфляции. Но после преодоления первоначального всплеска инфляции мы могли тогда быстро снижать ставки. Сейчас процесс выхода из перегрева, он не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни столь быстрого замедления устойчивой инфляции», — пояснила Набиуллина.