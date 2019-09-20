Переориентация госпрограмм на выполнение национальных проектов привела к снижению прозрачности бюджетной статистики Минфина

Запуск национальных проектов, несомненно, одна из наиболее амбициозных инициатив государства за последние годы. Но, как и у всех амбициозных инициатив, у нее есть не только высокие цели, но и последствия. Я бы даже сказал — сопутствующий ущерб. Профессиональные экономисты и эксперты в региональной политике могут рассказать о последствиях национальных проектов для ВВП, уровня жизни и инфраструктуры, а я расскажу о том, как они влияют на открытость государственных финансов в России.

Открытая Россия

Финансовая открытость российского государства — одна из наиболее высоких в мире. Россия принадлежит к числу немногих стран, где доступны все контракты обычной больницы, — другое дело, если вы захотите узнать число успешных операций — это будет намного сложнее. В Open Budget Index Россия занимает 15-е место из 102. Степень открытости российского бюджета и контрактной системы высоко оценивается и в другом международном индексе Open Data Barometer.

Все это можно смело записать в достижения Минфина, Федерального казначейства и Минэкономразвития. В последние 20 лет уровень открытости госфинансов только рос. Помимо самых очевидных данных (о бюджете, о госконтрактах) обнародуется немало другой информации через единый портал бюджетной системы, портал государственных и муниципальных учреждений, портал госпрограмм и многие другие.

Важно и то, что открытость бюджета оставалась политикой государства, несмотря на многочисленные общественные расследования коррупции в госзакупках. При этом прозрачность госфинансов всегда неразрывно связана с повышением качества управления бюджетами, контрактной системой и огромной сетью бюджетных учреждений и предприятий с госучастием.