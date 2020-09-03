Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Что предлагает бизнес-омбудсмен

Продлить до конца 2021 года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил/наступает в 2020 году. А также распространить отсрочки для предприятий, не вошедших в этот перечень, если их выручка упала на 30% за второй и третий квартал 2020 года по сравнению с выручкой за четвертый квартал 2019 и первый квартал 2020 года.

Большинство отсрочек рассчитано до конца 2020 года, отмечается в обращении Бориса Титова. Согласно проведенному аппаратом бизнес-омбудсмена опросу, 40,5% предпринимателей ожидают, что не смогут восстановиться и выполнить отложенные обязательства перед государством, на отсрочку которых оно пошло в качестве меры поддержки. Самые большие опасения у бизнеса вызывает перспектива уплаты налогов за 2020 год.

Но Федеральная налоговая служба (ФНС) не видит проблемы «конца года». Для 1,9 млн МСП из пострадавших отраслей срок уплаты налогов на сумму 165 млрд руб. уже перенесен с конца 2020 на конец 2021 года. Эти предприятия обеспечивают работой 5 млн человек, уточнили в ФНС. Общая сумма отсрочки по налогам для бизнеса, по последним данным ФНС, составила 294 млрд руб. Автоматически списаны налоги и взносы за второй квартал пострадавшим МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на 75 млрд руб.

С точки зрения восстановления бизнеса, чем больше времени ему дадут на уплату отсроченных сумм налогов и взносов, тем лучше, прокомментировал РБК руководитель направления «Налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян: «Действительно, проблема «конца года» была ожидаема, и при изначальном предоставлении отсрочки многие предвидели будущий скачкообразный рост налоговой нагрузки. Как раз именно во избежание такого скачка государство вскоре после предоставления отсрочки позволило налогоплательщикам уплачивать отсроченные суммы не разом, а равными частями в течение следующих 12 месяцев», — отметил Айрапетян. Поэтому, в сущности, государством уже реализована идея не только дать бизнесу дополнительный год на уплату отсроченных сумм, но и устранить будущий единовременный существенный рост налоговой нагрузки на пострадавший бизнес, добавил он.

Продлить предоставление кредитных каникул малому и среднему бизнесу еще на три-шесть месяцев.

МСП из наиболее пострадавших отраслей имеют право на отсрочку по кредитам, но не более чем на полгода. Все банки в стране обязаны в течение пяти дней рассмотреть заявку и изменить условия кредитного договора. Предприниматель может в любой момент прекратить действие льготного периода, сообщив об этом в банк. Если банк присоединился к программе Минэкономразвития и получает субсидии, бизнес может рассчитывать на снижение платежей по кредиту после окончания льготного периода. Также МСП и самозанятые могут получить отсрочку по льготным программам кредитования (например, по «Программе 8,5%»).

Продление моратория на банкротства

Борис Титов предлагает продлить на шесть месяцев и мораторий на банкротства для предприятий малого и среднего бизнеса. Либо предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий пандемии.

Подавляющее большинство бизнесменов считают, что не менее 10–20% всех компаний их отрасли ждут банкротства. Мораторий на банкротства объявлен до октября, но может продлеваться по решению правительства. Он касается не всего бизнеса, а только наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и стратегических предприятий. Эксперты прогнозируют массовые банкротства компаний в октябре, если мораторий не будет продлен.

Для урегулирования ситуации Борис Титов предложил создать специальный институт — «банк плохих долгов». Это позволило бы бенефициарам несостоятельных компаний не ухудшать кредитные истории в связи с банкротством, а списывать долги, возникшие из-за форс-мажорных обстоятельств, вызванных ограничениями и иными последствиями эпидемии.

Мораторий на банкротство должников фактически введен за счет их кредиторов, которые не могут начислять пени и использовать эффективные инструменты банкротства для возврата долга. Продление моратория может привести к неплатежеспособности самих кредиторов, что только усугубит экономическое положение в стране, прокомментировал РБК партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов.

Введение упрощенной процедуры банкротства, по мнению эксперта, маловероятно. Для этого потребуется изменить федеральный закон, в котором уже есть льготы для должников — упрощенная процедура заключения мировых соглашений в банкротстве. Для помощи бизнесу нужно установить четкие критерии пострадавших отраслей, уверен юрист: «Действующая классификация по виду деятельности должника слишком плохо отражает реальное положение рынка, частично выводя за скобки пострадавшие компании и, наоборот, вводя под мораторий платежеспособных должников. Действующая классификация допустима для моратория, но никак не может быть основанием списать долги в обход стандартных процедур и интересов кредиторов».