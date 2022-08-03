В Москве и Петербурге появится аналог магазинов «Березка»

Делать покупки в магазинах беспошлинной торговли смогут только сотрудники дипломатического корпуса и члены их семей. Товары будут продаваться в рублях, долларах и евро

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Один магазин откроется в Москве, другой — в Санкт-Петербурге.

Беспошлинная торговля будет осуществляться для дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций или их представительств, а также для членов их семей.

Владеть магазинами будет российское юридическое лицо, его соучредителем станет Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при российском МИДе.

Там будут продаваться товары, «помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли». Покупать их можно будет за рубли, доллары и евро. Делать покупки смогут только представители дипломатического корпуса и члены их семей при предъявлении соответствующих документов.

После покупки им будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будет передаваться в МИД.

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В советских «Березках» продавались товары за валюту или ее заменители — чеки и сертификаты Внешпосылторга. Торговали в них импортной бытовой электроникой, одеждой, ювелирными украшениями, продуктами и т.д. Покупателями были иностранцы и советские граждане: дипломаты, специалисты, работавшие за рубежом, а также члены их семей.

В середине июня депутаты Госдумы приняли закон, отменяющий ограничения на реализацию товаров в магазинах Duty Free на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Если раньше покупать товары в магазинах беспошлинной торговли могли только внутрисоюзные пассажиры, вылетающие из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, то теперь такую возможность получили те, кто летит из России.