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Кудрин заявил о возможности снизить бедность в два раза

Адресная поддержка нуждающихся семей позволит снизить уровень бедности вдвое, уверен глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Это потребовало бы относительно немного денег — несколько сот миллиардов в год, заявил Кудрин в интервью РБК
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Модель борьбы с бедностью, которая включает многофакторную оценку нуждаемости и ранжирование размера выплат в зависимости от дохода семьи, позволила бы сократить уровень бедности в России примерно в два раза в довольно сжатые сроки. Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью РБК.

По его словам, ежегодная стоимость такого двукратного сокращения бедности составила бы «несколько сот миллиардов рублей». «Самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сотен миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза», — указал глава Счетной палаты.

Ранее Кудрин говорил, что двукратного сокращения бедности можно добиться даже раньше 2030 года — формального ориентира властей. Но у правительства есть своя модель борьбы с бедностью, и она «разумная», подчеркнул председатель Счетной палаты.

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Дифференцированный подход, имущественный ценз

В качестве примера разумного подхода к борьбе с бедностью он привел адресные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Указ об изменении правил их начисления в начале марта подписал президент Владимир Путин. Теперь выплата семьям назначается в зависимости от уровня их дохода и может равняться 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для ребенка по региону. Ранее пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от детского прожиточного минимума.

«Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка», — сказал Кудрин. Он добавил, что такой же дифференцированный подход можно распространить не только на детей до семи лет, но и на нуждающихся более старших возрастов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Нужно еще учитывать имущественный ценз, добавил глава Счетной палаты. «С учетом многофакторной модели нуждаемости, которая подразумевает, что если у тебя есть вторая квартира или вторая машина, то ты ограничен в получении социальной выплаты. С учетом этого ограничения мы сразу идем на снижение бедности более чем вдвое», — подчеркнул Кудрин.

В программах борьбы с бедностью есть две проблемы, которые не возникали бы при идеальной адресности пособий: иногда пособия назначаются тем, кто в них не нуждается, и, напротив, пособия могут не доходить до тех, кому они реально нужны. В марте 2021 года Минтруд предложил ограничить предоставление пособий на детей семьям с формально низкими доходами, но значительным имуществом — например, с новым дорогим автомобилем или тремя машинами.

В 2020 году, по оценкам Росстата, дефицит доходов бедного населения в России (то есть сумма денежных средств, которой таким людям не хватает до прожиточного минимума) оценивался в 727 млрд руб. Самый большой дефицит семейного дохода традиционно наблюдается у семей с тремя и более детьми и у семей с безработными. Официальный уровень бедности в стране по итогам 2020 года составил 12,1% населения (17,8 млн человек).

Многомерная бедность

Кудрин признал, что используемый для формирования мер социальной поддержки в России одномерный концепт абсолютной бедности, когда нуждающимися считают граждан с доходами ниже прожиточного минимума, отличается от международных стандартов измерения многомерной бедности. Он напомнил, что Счетная палата в прошлом году готовила отчет о разных подходах к анализу бедности, в котором рекомендовала правительству дополнительно оценивать многомерную бедность и уровень немонетарных деприваций (опросные данные, показывающие, скольким семьям не хватает денег на еду, одежду, обувь, туристические поездки и т.д.).

«Но мы не возражаем против модели, принятой в правительстве, потому что это понятный социально-политический критерий — доля населения с доходом ниже прожиточного минимума. Конечно, это не полностью решает проблему бедности, поскольку 11–12 тыс. руб. в расчете на человека [11 653 руб.] — это не так уж много», — отметил Кудрин.

Один из подходов к анализу бедности в развитых странах — депривационный, или «измерение лишений» (используется в том числе в Великобритании). Подобное измерение в России, проведенное Росстатом в июле, показало, что три четверти домохозяйств испытывают трудности при покупке необходимых для жизни товаров. Так, 51,2% респондентов сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, такими как траты на срочный ремонт или непредвиденные медицинские расходы. Употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 16,7% семей — это на 4,6% больше, чем официальный уровень бедности. Исследование также показало, что российским семьям для сведения концов с концами требуется 61 тыс. руб. — примерно в пять раз больше, чем средний прожиточный минимум.

В мае 2019 года правительство утвердило единый план по достижению национальных пятилетних целей развития до 2024 года, определенных президентом в майском указе. Одной из целей стала борьба с бедностью. Планируется снижение уровня бедности до 6,6%, то есть в два раза. Достичь этой цели предполагается к 2030 году, в том числе за счет расширения адресных мер поддержки с использованием информации систем социального обеспечения, организации учета бедных семей в регионах и утверждения спецпрограмм по выходу из бедности.

Авторы
Иван Ткачёв Иван Ткачёв, Инна Деготькова Инна Деготькова
Алексей Кудрин бедность нацпроекты Доходы населения Пособие на детей
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