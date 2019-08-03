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США сделали ряд исключений из новых антироссийских санкций
В Госдепе пояснили, что они делаются в интересах национальной безопасности США. Исключения затронут выдачу банками США кредитов и экспорт ряда американских товаров и технологий
Фото: Joshua Roberts / Reuters

В новых санкциях против России, которые Вашингтон вводит из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, будет сделан ряд исключений. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства.

В нем сказано, что исключения делаются в интересах национальной безопасности США. «Правительство Соединенных Штатов установило, что в интересах национальной безопасности США необходимо частично отказаться от ограничений на банковские кредиты и экспорт.

В частности, что касается банковского сектора, то «ограничения на банковские кредиты будут отменены во всех аспектах», за исключением вводимых запретов в рамках второго пакета санкций на участия банков США в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставления нерублевых кредитов российскому правительству.

Что касается экспорта, то дополнительные санкции вводятся только в отношении товаров и технологий, которые контролируются министерством торговли в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия. Лицензии на экспорт таких товаров государственным или финансируемым государством субъектам в России будут подлежать политике «презумпции отказа».

Помимо этого, Госдепартамент перечислил ряд статей экспорта, решение по которым будет приниматься индивидуально в каждом конкретном случае:

  • Экспорт, необходимый для проведения космических полетов
  • Экспорт, необходимый для обеспечения безопасности эксплуатации коммерческой пассажирской авиации
  • Экспорт, предназначенный для гражданских конечных пользователей
  • Экспорт для 100% американских «дочек» и других иностранных компаний в России

Второй пакет санкций против России в связи с делом Скрипалей вступит с силу ориентировочно 19 августа. Как объявил Госдеп, новые ограничительные меры предполагают препятствование Вашингтоном предоставлению любых займов или финансовой или технической помощи со стороны международных институтов (МВФ или Всемирного банка) в отношении России, запрет банкам США банкам США участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российским властям и ужесточение экспорта американских товаров и технологий, контролируемых Министерством торговли США. 

Новый пакет санкций против России введен в рамках американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года. Он обязывает правительство США применить набор из пяти видов санкций: прекращение оказания иностранной помощи, прекращение поставок вооружений и прекращение финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

Материал дополняется. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: санкции, Госдеп, Сергей Скрипаль
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