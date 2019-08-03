США сделали ряд исключений из новых антироссийских санкций

В Госдепе пояснили, что они делаются в интересах национальной безопасности США. Исключения затронут выдачу банками США кредитов и экспорт ряда американских товаров и технологий

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В новых санкциях против России, которые Вашингтон вводит из-за отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, будет сделан ряд исключений. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном на сайте ведомства.

В нем сказано, что исключения делаются в интересах национальной безопасности США. «Правительство Соединенных Штатов установило, что в интересах национальной безопасности США необходимо частично отказаться от ограничений на банковские кредиты и экспорт.

В частности, что касается банковского сектора, то «ограничения на банковские кредиты будут отменены во всех аспектах», за исключением вводимых запретов в рамках второго пакета санкций на участия банков США в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставления нерублевых кредитов российскому правительству.

Что касается экспорта, то дополнительные санкции вводятся только в отношении товаров и технологий, которые контролируются министерством торговли в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия. Лицензии на экспорт таких товаров государственным или финансируемым государством субъектам в России будут подлежать политике «презумпции отказа».

Помимо этого, Госдепартамент перечислил ряд статей экспорта, решение по которым будет приниматься индивидуально в каждом конкретном случае: