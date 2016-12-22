В июле сфера услуг в России оживилась благодаря ЧМ-2018

Деловая активность в российском секторе услуг в июле повысилась по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) повысился с 52,3 до 52,8 пункта

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Активность в российской сфере услуг в июле текущего года повысилась из-за усиления покупательского спроса и роста бизнеса на фоне прошедшего в стране чемпионата мира по футболу. К такому выводу пришли аналитики IHS Markit, которые подсчитали индекс менеджеров по закупкам (PMI, Purchasing Managers Index — индекс деловой активности, рассчитываемый по 100-балльной шкале на основе опроса менеджеров. — РБК), передает Reuters.

Если в июне этот показатель составлял 52,3 пункта (самый низкий темп роста за последние 25 месяцев), то в июле он повысился до 52,8 пункта. Так или иначе российский PMI удерживается выше критической отметки в 50 пунктов, которая отделяет рост деловой активности от ее спада.

Совокупный индекс Markit PMI в июле, который включал в себя показатель деловой активности в промышленности, упал с 52 пунктов до 51,7.

Респонденты, принявшие участие в исследовании аналитической компании, связывали оживление в секторе с ростом числа заказов во время мундиаля. Однако в июне этот фактор не оказывал видимой поддержки бизнесу. Аналитики заметили рост потребительской активности и в первый месяц лета, это подстегнуло розничный оборот, но другие секторы экономики еще не ощутили благоприятного эффекта от мирового спортивного события. Спад был замечен в секторе обрабатывающей промышленности и в строительстве.

«После недавнего июньского провала июльский опрос свидетельствует о слабом подъеме в секторе услуг. Улучшение в сегменте новых заказов было заметным, компании зафиксировали увеличение спроса со стороны клиентов и производства вследствие футбольного чемпионата», — прокомментировала данные экономист Markit Шейн Джонс.

Занятость в секторе услуг снижается, в июле темпы сокращения рабочих мест ускорились. Условия для бизнеса в российской промышленности в июле также немного ухудшились.

В конце июля ЦБ подготовил экономический обзор, в котором отметил ускорение роста розничной торговли и экспорта в стране благодаря мундиалю. По данным регулятора, в июне рост оборота розничной торговли вырос до 3% в годовом выражении. также росту способствовала стабильная ситуация на рынке труда, подчеркнули в ЦБ.