Игра вслепую: почему нельзя точно посчитать экономический эффект мундиаля

Рассуждая о влиянии чемпионата мира по футболу на экономику принимающей его страны, стоит помнить не только о дополнительных доходах торговли или росте ВВП, но и о менее измеримых, но все равно очень важных факторах

Окупятся ли огромные инвестиции в стадионы и инфраструктуру, сделанные к чемпионату мира по футболу в России? Этот вопрос беспокоит как широкую публику, так и власти страны. В XXI веке мы наблюдали уже несколько неудачных примеров: Олимпийские игры 2004 года подтолкнули Грецию к кризису, отголоски которого ощутимы до сих пор, из 12 стадионов чемпионата мира 2014 года в Бразилии как минимум три разрушаются, простаивая без матчей профессиональных команд.

Теперь посмотрим на российскую ситуацию с учетом накопленного опыта оценки экономического эффекта спортивных мегасобытий. Понятно, что итог зависит от того, какую задачу ставили перед собой авторы такой оценки: при расчетах можно концентрироваться на явных или неявных эффектах, краткосрочных или долгосрочных последствиях. Можно рассматривать затраты болельщиков на билеты, проживание и транспорт, как это сделала Visa, опубликовавшая данные о тратах иностранцев в Москве. В частности, по подсчетам экспертов международной платежной системы, в первые дни турнира только в Москве иностранные держатели карт Visa потратили 1,7 млрд руб. Можно оценивать влияние чемпионата на основные экономические показатели. Можно пытаться учесть нематериальные факторы: имидж страны, готовность посетивших ее болельщиков вернуться уже в качестве туристов и т.д.

Противоречивый эффект

Первые оценки влияния ЧМ-2018 на российскую экономику уже появились. ЦБ говорит о дополнительном росте ВВП в 0,1–0,2% годовых во втором квартале — за счет дополнительного спроса в торговле и общественном питании. Эксперты Центра развития ВШЭ более осторожны: в очередном исследовании «Комментарий о государстве и бизнесе» они говорят о чемпионате мира как о потенциальном драйвере роста экономики. Связанные с чемпионатом эффекты могут сыграть в плюс, «но лишь опосредованно».

Однако стоит помнить, что исследования, построенные на более агрегированных экономических данных, в своих выводах довольно пессимистичны. Роберт Бааде и Виктор Мэтьюсон исследовали последствия самого успешного с точки зрения посещаемости чемпионата мира в США в 1994 году и не нашли положительного эффекта для экономики в целом, несмотря на то что в некоторых секторах (отельный бизнес, ретейл, транспорт) наблюдался двузначный рост. Более того, известный спортивный экономист Стефан Шимански, анализируя развитие крупнейших экономик на протяжении последних 30 лет, находит значимый отрицательный эффект для роста в годы проведения крупных соревнований: одной из причин может быть неоптимальная структура бюджета в год такого события. Другим важным фактором является значительный отток «неспортивных» туристов в годы проведения турниров.

Итоговое воздействие определяется балансом всех эффектов, в том числе и отрицательных. Высокий интерес населения к турниру не только стимулирует потребительский спрос, но и уменьшает производительность труда. По данным Института немецкой экономики, Германия потеряла €200 млн в течение матча национальной команды с Южной Кореей. Продуктивность 70% мексиканских работников снизилась как минимум на 20% на время проведения чемпионата в ЮАР в 2010 году. Ну и сейчас в России мы могли наблюдать (хотя бы на фото в соцсетях), как люди смотрят игру прямо на работе.

Неочевиден и дальнейший эффект от строительства стадионов. Учитывая, что в России одна из самых низких посещаемостей футбольных матчей среди ведущих европейских лиг (матчи РФПЛ в среднем собирают меньше 14 тыс. зрителей), ФИФА в августе 2014 года даже предлагала уменьшить количество стадионов предстоящего чемпионата с 12 до 10, ссылаясь на то, что не во всех регионах, где должны были проводиться матчи, есть профессиональные команды в двух сильнейших лигах России.

Потому эффект от текущего турнира во многом зависит от реализации программы «Наследие» для объектов ЧМ. В Саранске, к примеру, для заполнения стадиона вместимостью 30 тыс. человек нужно, чтобы на игру пришел каждый десятый житель города. Еще в 2014 году эксперты KPMG в своем докладе поставили под сомнение идею о том, что после чемпионата благодаря вводу в строй новых стадионов посещаемость матчей резко возрастет. Авторы доклада основывались на неудачных результатах клубов, базирующихся на этих площадках.

Спортивное счастье

Рост ВВП или доходов граждан — не единственные возможные показатели, отражающие влияние чемпионата на качество жизни. Счастье является одним из важнейших детерминантов благополучия. Стефан Шимански и Георгиос Кавсестос из Лондонской школы экономики находят очевидную зависимость между уровнем счастья в стране и проведением крупного спортивного турнира. В свою очередь, хорошее настроение работников может положительно влиять на их продуктивность: нематериальные активы могут приносить и материальные выгоды.

К таким нематериальным активам относится, например привлекательность страны. Болельщик сборной Марокко, с которым нам довелось смотреть матч его сборной с Испанией, очень заинтересовался нашей страной и в ближайшие новогодние каникулы собирается посетить Казань, Волгоград и Сочи. Статья Бруно Капреттини из Университета Помпеу Фабра в Барселоне показывает, что попадание команд в одну группу в Лиге чемпионов увеличивает туристический поток между городами в последующие полгода на 5–7%: например, «Манчестер Сити» и «Бавария», играющие в одной группе, на несколько тысяч увеличат число туристических поездок между Манчестером и Мюнхеном после окончания групповой стадии.

Вопрос имиджа становится особенно важным на фоне сложной внешнеполитической ситуации. Чемпионат мира дает России возможность улучшить международную репутацию, едва ли поддающуюся прямому измерению. Экономисты Эндрю Роуз и Марк Шпигель, изучая рост экспорта, который наблюдался в некоторых странах после проведения Олимпиад, пришли к выводу, что одной из его причин стало как раз улучшение репутации страны.

Таким образом, краткосрочные колебания показателей не являются единственно возможным мерилом успешности проведенного чемпионата мира. Рассуждая об экономическом успехе или неудаче организатора, важно и нужно смотреть на всю картину в целом, не забывая о трудноизмеримых, но значимых факторах.