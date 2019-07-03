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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Экономика ,  
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Минфин объяснил увеличение платежей иностранных заемщиков в адрес России
Минфин прокомментировал рост выплат странами-заемщиками в адрес России. «Пять или шесть государств начали возврат основного долга», — заявил замминистра финансов Сергей Сторчак
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В поправках к госбюджету на 2019 год, принятых в конце июня Госдумой, предусмотрен рост поступлений от иностранных заемщиков за счет процентных платежей на 12,05 млрд руб. Заместитель министра финансов Сергей Сторчак 3 июля пояснил, с чем это связано, передает корреспондент РБК.

  • По словам Сторчака, Россия выдала экспортные кредиты 25 государствам и пяти или шести странам пришло время выплаты основного долга, что может сказаться на увеличении поступлений.
  • Республика Кипр досрочно погасит российский заем, подтвердил замминистра. «О досрочном погашении заявил Кипр. Мы по условиям соглашения этот платеж обязаны принять, хотя досрочное погашение приводит к тому, что мы теряем проценты за будущие периоды», — пояснил чиновник. Платеж будет принят в конце августа — начале сентября, добавил он.
  • Сейчас в среднем за год Россия получает 3 млрд руб. процентов по госкредитам, сказал Сторчак. Но ежегодные выплаты процентов по кредитам в пользу России растут в связи с тем, что государства занимают все больше. В рамках стимулирования российского экспорта Минфин планирует нарастить объемы выдачи экспортных кредитов.

Кипрский кредит

Правительство России в конце 2011 года выдало кредит Кипру на сумму €2,5 млрд под 4,5% годовых. В 2016 году кредит должен был быть погашен, однако был реструктурирован из-за ухудшения финансового положения заемщика. Срок погашения растянули до 2021 года, а процентную ставку уменьшили до 2,5%. Сторчак пояснил, что, хотя из-за досрочного погашения Россия может потерять часть процентов по кредиту, досрочная выплата была предусмотрена договором.

«Кредит Кипру был предоставлен для обеспечения финансовой стабильности государства, попавшего под удары греческого кризиса. Но фактически спасали не киприотов, а российских олигархов, ведь Кипр вплоть до недавних пор был местом парковки их денег», — напоминает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

Кого кредитует Россия

Сторчак рассказал, что, как правило, выдаваемые Россией кредиты «обеспечивают продвижение на зарубежные рынки высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью». Например, это строящиеся за рубежом атомные электростанции.

Россия активно начала кредитовать другие государства в конце нулевых, и, как отметил Сторчак, увеличение задолженности — естественный процесс. Сейчас действует 25 соглашений о предоставлении государственных кредитов, все они находятся на разной стадии. Но Сторчак повторил, что законодательство запрещает раскрывать данные об иностранных заемщиках, плюс нераскрытие информации продиктовано санкционными рисками.

  • По состоянию на 1 мая 2019 года иностранные государства и юрлица были должны России примерно $39,4 млрд, следует из материалов Минфина. Около $15,8 млрд из этой суммы задолжали республики бывшего СССР.
  • Венесуэла должна России примерно $3,5 млрд, говорил в начале июня президент Владимир Путин. Задолженность Белоруссии перед российским правительством на конец 2018 года составляла $7,5 млрд, следует из материалов Банка России.
  • Официально чуть более $600 млн России по-прежнему должна Украина, но этот долг связан с прекращенными соглашениями о Черноморском флоте и больше не обслуживается Киевом. Россия также вменяет Украине оплату более $3 млрд по еврооблигациям времен президентства Виктора Януковича, но республика отказалась признавать и возвращать этот долг и судится по нему в английских судах.

«Россия преимущественно предоставляет другим государствам «политически мотивированные кредиты». Они предназначаются для оплаты поставок российских товаров, в первую очередь оружия, — говорит Осадчий. — Другой пример — займы, предоставленные Белоруссии, основная цель которых — сохранение этой республики в качестве союзника и вассала».

Долг Украины

«Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, она просто не хочет платить по российскому долгу [в $3 млрд]», — заявил Сторчак.

После украинского дефолта 2015 года по еврооблигациям, купленным Россией, Минфин обратился с иском в Высокий суд Лондона с целью обязать Украину вернуть долг в $3 млрд плюс проценты за просрочку. Россия выиграла суд первой инстанции, однако по одному пункту проиграла апелляцию. Теперь дело находится в Верховном суде Великобритании, который примет решение не ранее декабря 2019 года.

Автор: Ксения Назарова
При участии: Иван Ткачёв
Теги: Минфин, Венесуэла, Украина, Кипр, Белоруссия, госкредиты
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