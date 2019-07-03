Минфин объяснил увеличение платежей иностранных заемщиков в адрес России

Кипрский кредит

Правительство России в конце 2011 года выдало кредит Кипру на сумму €2,5 млрд под 4,5% годовых. В 2016 году кредит должен был быть погашен, однако был реструктурирован из-за ухудшения финансового положения заемщика. Срок погашения растянули до 2021 года, а процентную ставку уменьшили до 2,5%. Сторчак пояснил, что, хотя из-за досрочного погашения Россия может потерять часть процентов по кредиту, досрочная выплата была предусмотрена договором.

«Кредит Кипру был предоставлен для обеспечения финансовой стабильности государства, попавшего под удары греческого кризиса. Но фактически спасали не киприотов, а российских олигархов, ведь Кипр вплоть до недавних пор был местом парковки их денег», — напоминает начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий.

Кого кредитует Россия

Сторчак рассказал, что, как правило, выдаваемые Россией кредиты «обеспечивают продвижение на зарубежные рынки высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью». Например, это строящиеся за рубежом атомные электростанции.

Россия активно начала кредитовать другие государства в конце нулевых, и, как отметил Сторчак, увеличение задолженности — естественный процесс. Сейчас действует 25 соглашений о предоставлении государственных кредитов, все они находятся на разной стадии. Но Сторчак повторил, что законодательство запрещает раскрывать данные об иностранных заемщиках, плюс нераскрытие информации продиктовано санкционными рисками.

По состоянию на 1 мая 2019 года иностранные государства и юрлица были должны России примерно $39,4 млрд, следует из материалов Минфина. Около $15,8 млрд из этой суммы задолжали республики бывшего СССР.

Венесуэла должна России примерно $3,5 млрд, говорил в начале июня президент Владимир Путин. Задолженность Белоруссии перед российским правительством на конец 2018 года составляла $7,5 млрд, следует из материалов Банка России.

Официально чуть более $600 млн России по-прежнему должна Украина, но этот долг связан с прекращенными соглашениями о Черноморском флоте и больше не обслуживается Киевом. Россия также вменяет Украине оплату более $3 млрд по еврооблигациям времен президентства Виктора Януковича, но республика отказалась признавать и возвращать этот долг и судится по нему в английских судах.

«Россия преимущественно предоставляет другим государствам «политически мотивированные кредиты». Они предназначаются для оплаты поставок российских товаров, в первую очередь оружия, — говорит Осадчий. — Другой пример — займы, предоставленные Белоруссии, основная цель которых — сохранение этой республики в качестве союзника и вассала».

Долг Украины

«Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, она просто не хочет платить по российскому долгу [в $3 млрд]», — заявил Сторчак.

После украинского дефолта 2015 года по еврооблигациям, купленным Россией, Минфин обратился с иском в Высокий суд Лондона с целью обязать Украину вернуть долг в $3 млрд плюс проценты за просрочку. Россия выиграла суд первой инстанции, однако по одному пункту проиграла апелляцию. Теперь дело находится в Верховном суде Великобритании, который примет решение не ранее декабря 2019 года.