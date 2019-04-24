Кипр впервые привлек деньги на 30 лет для расплаты с Россией

Кипр впервые привлек деньги на 30 лет для расплаты с Россией

Кипр разместил облигации на €1,25 млрд, в том числе впервые — на срок 30 лет. Средства будут направлены на досрочное погашение кредита от российского правительства, сообщил министр финансов Кипра

Фото: Petros Karadjias / AP

Республика Кипр разместила два транша международных облигаций: пятилетние на сумму €500 млн и 30-летние на сумму €750 млн. Совокупный спрос на бумаги превысил €9 млрд, передает Reuters. Облигации со сроком 30 лет размещены республикой впервые — до этого самыми долгосрочными госбумагами Кипра были 15-летние бонды.

Средства от размещения будут направлены исключительно на погашение российского межправительственного кредита, выданного в 2011 году, сообщил министр финансов Кипра Харрис Георгиадис, его цитирует Cyprus Mail. Он выразил благодарность России за этот кредит, но сказал, что теперь Кипр может «крепко стоять на ногах и полагаться на собственные силы».

На вопрос, связано ли планируемое досрочное погашение российского кредита с желанием уменьшить влияние Москвы на кипрскую политику, Георгиадис ответил: «Нет никакого влияния».

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов в среду заявил, что ему пока неизвестно о планах Кипра досрочно погасить кредит, передал ТАСС. Неизвестно, будет ли вынужден Кипр заплатить России неустойку за досрочное погашение кредита (документация по займу не публиковалась).