Власти спрогнозировали рост дефицита российского бюджета в 2024 году
Правительство повысило прогноз по дефициту федерального бюджета в текущем году с 1,595 трлн до 2,12 трлн руб., следует из законопроекта с правками к закону «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».
«Дефицит федерального бюджета составит в 2024 году 2 трлн 120,1 млрд руб. (1,1% к ВВП) на 524,7 млрд руб. выше уровня, установленного законом № 540-ФЗ», — сказано в сообщении. Ранее дефицит составлял чуть больше 0,8% от ВВП.
Законопроект также предполагает изменение объема доходов и расходов бюджета: первые станут меньше на 2,8 млрд руб. (35,062 трлн против 35,065 трлн руб.), а вторые вырастут на 522 млрд руб. (37,182 трлн против 36,66 трлн руб.).
В пояснительной записке сказано, что изменения в законе о бюджете связаны с реализацией поручений президента Владимира Путина, в том числе озвученных в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.
По предварительным данным исполнения федерального бюджета в 2023 году дефицит бюджета составлял 3,24 трлн руб. Таким образом, он превышал 3 трлн руб. второй год подряд: в 2022-м отрицательное сальдо составило 3,3 трлн руб.
В процентах к ВВП (оценочное номинальное значение валового продукта за 2023 год) дефицит бюджета сократился до 1,9% по сравнению с 2,1% ВВП в 2022-м. Законом о бюджете планировалось, что дефицит в 2023 году составит 2,93 трлн руб., или 2% ВВП.
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