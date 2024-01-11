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Дефицит бюджета второй год превысил ₽3 трлн

Дефицит федерального бюджета в 2023 году составил ₽3,2 трлн — почти столько же, сколько в 2022-м. В процентах к ВВП отрицательное сальдо уменьшилось, сообщили в Минфине
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минфин раскрыл предварительные итоги исполнения федерального бюджета в 2023 году: доходы составили 29,12 трлн руб., расходы — 32,36 трлн. Таким образом, дефицит бюджета по итогам 2023 года составил 3,24 трлн руб. Это чуть меньше, чем в 2022 году, когда отрицательное сальдо составило 3,3 трлн руб.

В процентах к ВВП (оценочное номинальное значение валового продукта за 2023 год) дефицит бюджета сократился до 1,9% — по сравнению с 2,1% ВВП в 2022 году.

Законом о бюджете планировалось, что дефицит составит 2,93 трлн руб., или 2% ВВП. Бюджет исполнен «в соответствии с целевыми параметрами структурного баланса», утвержденными в законе о бюджете, подчеркивает Минфин (под структурным балансом понимается разница между непроцентными расходами и суммой ненефтегазовых доходов и базовых нефтегазовых доходов, а также «квазибюджетных» операций, таких как предоставление бюджетных кредитов. — РБК).

Итоговые расходы 2023 года в соответствии с бюджетным правилом сложились как предельные расходы, установленные законом о бюджете, плюс дополнительные ненефтегазовые доходы, возникшие по ходу исполнения.

Нефтегазовые доходы в 2023 году составили 8,82 трлн руб., превысив базовый размер в 8 трлн руб. Излишки будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Аналитик, автор телеграм-канала Truevalue Виктор Тунев отмечает, что объявленный дефицит бюджета не отражает реальный баланс всех финансовых операций государства. Так, в конце 2022 года «с запасом» потратили около 1,5 трлн руб. на Пенсионный фонд (опережающий трансферт), и эти средства были использованы лишь частично (осталось 1,1 трлн руб. на конец 2023 года), говорит он. Кроме того, Казначейство аккумулировало средства других получателей еще на 1,5 трлн руб. — эти деньги не дошли до экономики в 2023 году. «Имеет значение динамика и направление реальных расходов», — пишет он.

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дефицит бюджета федеральный бюджет Минфин госрасходы
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