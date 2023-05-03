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Белый дом исключил переговоры Байдена с конгрессом об угрозе дефолта

Белый дом: Байден не будет обсуждать с конгрессом недопущение дефолта в США
Предотвращение госдолга — конституционная обязанность конгресса, заявили в Белом доме. Накануне Минфин США предупредил об исчерпании бюджета из-за лимита долга к 1 июня
Карин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден не будет обсуждать с конгрессменами вопрос недопущения дефолта в стране, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент ясно дал понять: он не собирается вести переговоры о том, чтобы избежать дефолта. Это конституционная обязанность конгресса», — сказала она (цитата по The Hill).

Накануне глава Минфина США Джанет Йеллен направила письмо конгрессу, в котором предупредила, что правительство уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погашать платежи, поскольку не решен вопрос с лимитом госдолга. Она призвала законодателей принять меры по увеличению или приостановке лимита долга, «чтобы обеспечить долгосрочную уверенность в том, что правительство продолжит осуществлять свои платежи». Если вопрос с лимитом госдолга не будет решен, США могут столкнуться с дефолтом по долгу.

Сейчас госдолг страны составляет $31,4 трлн, это предельный уровень, который был достигнут в январе.

После письма Йеллен Reuters сообщил, что Байден пригласил лидеров республиканцев и демократов в сенате и Палате представителей на встречу в Белый дом на следующей неделе. Также президент поговорил по телефону со спикером палаты представителей Кевином Маккарти.

26 апреля Палата представителей под руководством республиканцев приняла законопроект о повышении лимита потолка госдолга на $1,5 трлн. При этом в документе сдржались положения о сокращении медицинского страхования для социально незащищенных групп населения и других расходов (всего на $4,5 трлн). Демократы не поддерживают это предложение.

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Белый дом Конгресс дефолт госдолг Джо Байден
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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