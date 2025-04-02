Трамп назвал базовый таможенный тариф для всех стран
Базовый таможенный тариф для всех стран, который поставляют товары в США, составит 10%, объявил президент США Дональд Трамп.
Этот тариф будет «введен для других стран, чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить обман», заявил Трамп.
Кроме того, для отдельных стран будут введены более высокие тарифы, сказал он и показал соответствующие таблицы. Как следует из них, на базовом уровне тарифы будут установлены для:
- Сингапура;
- Великобритании;
- Чили;
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