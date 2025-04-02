Трамп назвал базовый таможенный тариф для всех стран

Трамп объявил о базовом таможенном тарифе для всех стран — 10%

Базовый таможенный тариф для всех стран, который поставляют товары в США, составит 10%, объявил президент США Дональд Трамп.

Этот тариф будет «введен для других стран, чтобы помочь восстановить нашу экономику и предотвратить обман», заявил Трамп.

Кроме того, для отдельных стран будут введены более высокие тарифы, сказал он и показал соответствующие таблицы. Как следует из них, на базовом уровне тарифы будут установлены для: