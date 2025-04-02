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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп назвал новые тарифы «декларацией экономической независимости США»

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Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей и назвал указ «декларацией экономической независимости».

По его словам, на протяжении десятилетий США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Трамп считает, что 2 апреля должно войти в историю как «день возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была решена, и день, когда мы снова начали делать Америку богатой».

«Это один из самых важных дней в американской истории. Это наша декларация экономической независимости. В течение многих лет трудолюбивые граждане Америки были вынуждены оставаться в стороне, в то время как другие страны становились богатыми и могущественными — во многом за наш счет. Но теперь наша очередь процветать и, таким образом, использовать триллионы и триллионы долларов для снижения налогов и погашения государственного долга», — сказал американский президент.

По словам Трампа, торговый дефицит США достиг «беспрецедентных» $1,2 трлн. Среди стран, которые вводят пошлины в отношении импортируемой из США продукции, он перечислил Вьетнам, Таиланд, Южную Корею, Японию, Евросоюз, Индию и «многие другие» государства. Трамп подчеркнул, что не обвиняет эти страны, но бывшие власти США.

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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