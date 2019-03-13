Эксперты оценили потери иностранных инвестиций в Россию из-за санкций

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,64 -0,34 EUR Бирж. 74,06 -0,15 Brent 67,00 0,57% USD Нал. 66,19 65,29 EUR Нал. 74,81 73,72 USD ЦБ 65,77 -0,31 EUR ЦБ 74,07 -0,22 EUR/USD 1,1290 0,0048 BTC/USD Бирж. 3 964,90 15,00 IMOEX 2 468,25 0,09% RTSI 1 183,34 0,56% DJIA 25 559,24 -0,36% Nasdaq 7 590,51 0,43%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,04%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,91%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Полиметалл ₽833,56 (+12,07%) прогноз ВТБ Капитал к 28.02.20 Купить
Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Apple $210 (+16,04%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,91%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 65,77 (-0,31) Quote, 12 мар, 12:51
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 74,07 (-0,22) Quote, 12 мар, 12:51
Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги Общество, 00:01 Венедиктов назвал дату похорон Малашенко Общество, 00:01 Эксперты оценили потери иностранных инвестиций в Россию из-за санкций Экономика, 00:00 США согласовали с «Талибаном» проект мирного соглашения по Афганистану Политика, 12 мар, 23:42 СБУ обвинила Россию в создании агентурной группы «Сапфир» в Луганске Политика, 12 мар, 23:29 «Яндекс» купил сервис TheQuestion Технологии и медиа, 12 мар, 23:24 Британские депутаты отвергли сделку Мэй по Brexit Политика, 12 мар, 23:13 В Ханты-Мансийском округе загорелся магистральный газопровод Общество, 12 мар, 23:08 Палата представителей США запретила признавать Крым российским Политика, 12 мар, 23:05 Лига чемпионов по футболу. «Ювентус» — «Атлетико». Онлайн Спорт, 12 мар, 23:00 20-летний игрок «Краснодара» объяснил отказ подписывать новый контракт Спорт, 12 мар, 22:30 Посольство США прокомментировало сообщения о планах бойкотировать ПМЭФ Политика, 12 мар, 22:25 После проигрыша суда Абрамович решил продать 1,25% «Норникеля» на рынке Бизнес, 12 мар, 22:20 В Каракасе заявили о почти полном восстановлении работы электросетей Общество, 12 мар, 22:08
Экономика ,  
0 
Эксперты оценили потери иностранных инвестиций в Россию из-за санкций
Западные санкции уменьшили потоки долговых инвестиций в Россию по меньшей мере на $700 млн за квартал, или почти на $10 млрд с середины 2014 года по конец 2017-го, подсчитал Институт переходных экономик Банка Финляндии
Фото: Jordan Sirek / Bloomberg

Расчет потерь

Из-за санкций российская экономика получила от банков западных стран на $700 млн меньше инвестиций в расчете на квартал, чем от банков тех государств, которые не вводили санкции, подсчитали руководитель Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT) Икка Корхонен и экономист института Киммо Коскинен. Презентация их исследования, представленного 12 марта на семинаре BOFIT, есть у РБК.

За период с середины 2014 года по конец 2017-го сумма относительных потерь иностранных банковских инвестиций в Россию составляет почти $10 млрд, сказал РБК Икка Корхонен.

Экономисты использовали данные Банка международных расчетов (BIS) о ежеквартальной динамике долговых требований (по ценным бумагам и кредитам) иностранных банков к резидентам России. Выборка состоит из 32 юрисдикций, из которых 19 (европейские страны, США, Канада и Австралия) ввели в отношении России схожие санкционные режимы, включая секторальные санкции против российских банков и энергетических компаний.

Политика
«Роснефть» обжаловала отказ Европейского суда снять санкции с компании

После ввода в 2014 году санкций уменьшились инвестиции в Россию из всех стран, отметили финские экономисты. Однако сильнее сократились инвестиции из тех, которые ввели против России санкции, ограничившие финансирование российских компаний.

По данным BIS, со второго квартала 2014 года, когда были введены первые санкции, по конец третьего квартала 2018 года (последние доступные данные) долговые активы иностранных банков в России сократились на $84,3 млрд. 86% этой суммы ($72,7 млрд) пришлось на банки 19 стран, которые ввели санкции, подсчитал РБК.

Сложности оценки

«Из тех данных, что нам доступны, авторы выбрали очень хорошие», — прокомментировала РБК научный сотрудник европейского аналитического центра Bruegel Элина Рыбакова. Они использовали двусторонние данные о банковских инвестициях со стороны государств, которые ввели санкции, и государств, которые их не вводили, что лучше позволяет сказать о воздействии санкций, чем данные платежного баланса. Исследователи также учли воздействие нефтяных цен, поскольку их падение, вероятно, также уменьшило иностранные инвестиции в Россию независимо от санкций, добавила она.

Бизнес
Военные заводы помогут попавшим под санкции «Роснефти» и «Газпрому»

В 2014 году США и Евросоюз ввели экономические санкции против России, включая секторальные ограничения: госбанкам и крупнейшим нефтегазовым компаниям был перекрыт доступ к долговому и акционерному финансированию с Запада.

Зарубежные экономисты за это время предприняли несколько попыток оценить эффект от санкций на российскую экономику, но все такие попытки имеют ограниченное применение. Трудно отделить эффект от санкций, падения цен на нефть и девальвации рубля: все эти события наложились одно на другое. Санкции вводились не одновременно, а постепенно, в несколько раундов и пакетов мер, и к ним почти сразу добавились российские контрсанкции. Санкции довольно разнородны — персональные, против банков и нефтяных компаний, против оборонного сектора. Наконец, нельзя недооценивать обратный эффект санкционных ограничений: российская экономика, по оценкам международных рейтинговых агентств, стала более устойчивой к внешним шокам, правительство за счет рациональной макроэкономической политики накопило солидные резервы.

Санкции США привели к уменьшению инвестиций в разведку энергоресурсов, необходимых для наращивания производства нефти и газа в России, утверждал Минфин США в августе прошлого года. Управление главного экономиста Госдепартамента оценивало в исследовании 2017 года, что у российских компаний, попавших под санкции, операционные доходы в среднем снижаются на четверть, совокупная стоимость активов — на 50%, а количество работников сокращается на треть. «Мы полагаем, что наши санкции кумулятивно стоили российскому правительству десятков миллиардов долларов», — говорил на слушаниях в сенате в августе помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Санкции, Финляндия, экономисты, иностранные инвестиции
Материалы по теме
Экономисты ухудшили прогноз по росту экономики России на 2019 год
Экономика
Военные заводы помогут попавшим под санкции «Роснефти» и «Газпрому»
Бизнес
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter