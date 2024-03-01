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Технологии и медиа ,  
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Индия начала забирать долю Китая в поставках электроники на Запад

Bloomberg: Индия начала догонять Китай по доле поставок электроники на Запад
Индия стала поставлять больше электроники в США, Британию и другие страны на фоне геополитической напряженности Запада и Китая. Страна поощряет производителей работать на своей территории
Фото: Dimas Ardian / Getty Images
Фото: Dimas Ardian / Getty Images

Индия наращивает экспорт электроники в США и Великобританию, что говорит о росте ее конкуренции с Китаем, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные исследования лондонской финансовой консалтинговой компании Fathom Financial Consulting.

Так, если в ноябре 2021 года весь экспорт электроники из Индии в США составлял 2,51% от поставок из Китая, то в 2023-м доля выросла до 7,65%. В случае с Великобританией показатель увеличился с 4,79 до 10%. Кроме того, отмечен рост экспорта в Австралию, Канаду, Новую Зеландию.

Bloomberg отмечает, что индийские власти создают привлекательные условия для производителей электроники — снижают налоги, упрощают процедуру приобретения земельных участков, обеспечивают поддержку капиталов. В стране располагается крупнейший завод мобильных телефонов Samsung, а Apple производит не менее 7% всех своих iPhone в Индии через подрядчиков Foxconn Technology Group и Pegatron.

Экономист Fathom Financial Consulting Эндрю Харрис связал рост экспорта индийской электроники с увеличением инвестиций Foxconn в Индии. Он также добавил, что появление такого игрока, как Индия, говорил о применении стратегии «Китай плюс один» и попытках транснациональных корпораций нарастить резервные производственные мощности.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В прошлом августе Индия решила ввести ограничения на импорт ноутбуков, планшетов и персональных компьютеров: согласно новым правилам, для ввоза этих товаров требовалось получение специальной лицензии. Reuters отмечал, что подобное решение «может сильно ударить» по таким компаниям, как Apple, Dell и Samsung, и вынудить их стимулировать производство своей продукции на предприятиях в Индии.

Внедрение практики в итоге было отложено на три месяца, в том числе из-за критики со стороны США. В итоге в октябре индийские власти разрешили импорт ноутбуков и планшетов без ограничений, но ввели новую «систему управления импортом», которая подразумевает для компаний необходимость сообщать о количестве и стоимости импорта для мониторинга.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Индия Китай электроника
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