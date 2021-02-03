Bloomberg оценил успехи российской экономики на фоне пандемии

В 2020 году спад в российской экономике на фоне пандемии коронавируса оказался меньше, чем во многих других странах, в том числе из-за отказа властей вводить локдаун во второй половине года. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно оценке, которую на этой неделе представил Росстат, экономика России по итогам года сократилась на 3,1% в годовом выражении — это максимум с 2009 года. Опрошенные Bloomberg экономисты ожидали более серьезного падения — на 3,7%. Минэкономразвития прогнозировало, что ВВП снизится на 3,9%.

Больше всего российская экономика пострадала в первом полугодии прошлого года, когда власти ввели жесткие ограничения из-за коронавируса, а спрос на нефть резко упал. Позже меры были смягчены, несмотря на рост числа зараженных, отмечает агентство.

Как пишет Bloomberg, ожидается, что сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. По итогам текущего года ВВП России может вырасти на 3%.

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