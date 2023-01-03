Финансисты рассказали о начале большой ротации на фондовом рынке США

Смена политики ФРС может изменить тренды на фондовом рынке и привести к снижению влияния технологичных компаний

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Падение акций технологичных компаний и резкое снижение курсов криптовалют в конце прошлого года может продолжиться в этом году на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США поднимать учетную ставку. Опрошенные The Wall Street Journal финансисты считают, что это приведет к серьезной ротации на фондовом рынке.

По прогнозу аналитиков ряда крупнейших банков, в начале года S&P 500 протестирует прошлогодние минимумы, однако к концу продемонстрирует рост выше 4%. Как считает соруководитель отдела распределения активов бостонской инвестиционной компании GMO Бен Инкер, в мире, где вновь существуют процентные ставки, снизится интерес к акциям технологичных компаний, которые способствовали росту рынка в предыдущее десятилетие. Наоборот, может возродиться интерес к акциям стоимости, которые в последние годы демонстрировали невысокую доходность.

Портфельный менеджер T. Rowe Price Джон Лайнхэн считает, что на фоне высоких процентных ставок стоит ожидать и интереса к акциям финансовых компаний.

Главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott Марк Лускини считает, что нынешний тренд уже не изменится и акции технологичных компаний в ближайшее десятилетие не будут играть центральную роль. «Универсальное представление, что достаточно вложиться в NASDAQ, меняется», — говорит он.

Впрочем, с ним не согласна Тиффани Уэйд из Columbia Threadneedle Investments. По ее мнению, акции роста еще могут вернуть свои позиции, в случае если ФРС прекратит повышать процентную ставку.