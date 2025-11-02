США задумались над усилением влияния доллара для противодействия Китаю

FT: США работают над введением доллара в других странах в противодействие Китаю

Администрация США изучает возможность продвижения долларизации других стран на фоне попыток Китая подорвать глобальную роль доллара, сообщает FT. Главным кандидатом на долларизацию считают Аргентину, столкнувшуюся с кризисом

Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images

Представители администрации президента США обсуждают способы продвижения доллара в качестве основной валюты для других стран, чтобы противостоять попыткам Китая снизить глобальную роль американской валюты, сообщает Financial Times.

В августе сотрудники правительственных ведомств, включая Минфин и Белый дом, встречались с ведущим экспертом по долларизации, профессором Университета Джона Хопкинса Стивом Ханке, чтобы обсудить пути продвижения такой политики. В комментарии FT Ханке заявил, что в руководстве США «очень серьезно» относятся к этому вопросу, но окончательных решений пока не принято.

Экономист рассказал, что встреч было две и на второй присутствовал «политический деятель» со связями в Белом доме, который подчеркнул опасения администрации США из-за призывов Китая к развивающимся рынкам меньше использовать доллар в межнациональных расчетах. Ханке сообщил, что интерес к долларизации пересекается со стремлением Вашингтона более широко применять долларовые стейбл-коины.

«Высшее руководство потребовало, чтобы все связанные с этим вопросы были тщательно изучены, и здесь на помощь приходит ваш покорный слуга», — сказал экономист.

Представитель Белого дома Куш Десаи подтвердил проведение встреч чиновников с Ханке, но подчеркнул, что официального решения по поводу продвижения долларизации не принималось.

«Президент Трамп неоднократно подтверждал свою приверженность сохранению силы и могущества доллара. Как и во многих других вопросах национальной важности, администрация регулярно обращается к внешним экспертам за разъяснениями по этому приоритету президента. Однако эти обсуждения и прослушивания не должны рассматриваться как отражение официальной политической позиции или политики администрации», — отметил Десаи.

МИД России сообщал, что Москва ведет переговоры по дедолларизации торговых отношений с некоторыми странами Латинской Америки и членами БРИКС. Объединение также изучало возможность создать собственную валюту. В начале своего второго президентского срока Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными тарифами в случае дедолларизации.

Ханке среди возможных кандидатов на долларизацию экономики назвал Ливан, Пакистан, Гану, Турцию, Египет, Венесуэлу, Зимбабве и Аргентину. Последняя в сентябре столкнулась с обвалом курса песо, в связи с чем США выделили стране $20 млрд для «экономической стабилизации».

Из-за частой потери доверия к песо долларизация часто рассматривается как способ выхода Аргентины из валютных кризисов и была ключевым пунктом предвыборной кампании либертарианца Хавьера Милея, ставшего президентом страны. При этом министр экономики Аргентины Луис Капуто недавно исключил долларизацию как краткосрочную меру из-за нехватки долларовых резервов, но не отверг идею полностью.

FT напоминает, что небольшие латиноамериканские страны, например Эквадор и Сальвадор, уже используют доллар в своей экономике. Аргентина также имела «валютный фонд» с привязкой к доллару с 1991 по 2002 год, однако отказалась от этого после дефолта в 2001-м. В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что долларизация Аргентины обречет ее на низкий рост из-за зависимости от политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Издание пишет, что после победы партии Милея на выборах в конгресс инвесторы рассчитывают, что его правительство со временем перейдет к более гибкому курсу песо с поддержкой США и МВФ.

В то же время Джей Ньюман, бывший старший портфельный менеджер Elliott Management, который помог хедж-фонду выиграть длительную борьбу с Аргентиной за выплаты по ее просроченному долгу, считает, что долларизация экономики страны разорвет «порочный круг» кризисов.

По оценке Ханке, около 76% долга, накопленного Аргентиной с 1995 года, возникли из-за утечки капитала, что отражает хроническое недоверие к песо. «Все эти спасательные меры — плохая сделка. Если только четверть долга остается [в экономике] и используется продуктивно, свободного денежного потока будет недостаточно для обслуживания долга», — говорит он.