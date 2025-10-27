Партия Милея одержала победу на выборах вопреки опросам

На промежуточных парламентских выборах в Аргентине победила партия президента Милея, опередив оппозицию почти на 10 п.п.. При этом заполучить большинство в конгрессе ей по-прежнему не удалось

Хавьер Милей

Партия президента Аргентины Хавьера Милея La Libertad Avanza («Свобода наступает») победила на промежуточных выборах в конгресс. Как передает La Nación, после подсчета более 98% бюллетеней она получила 40,68% голосов по всей стране, при этом оппозиционная перонистская партия Fuerza Patria («Силы страны») набрала только 31,69%.

Результат голосования аргентинские политологи назвали неожиданным — опросы прочили La Libertad Avanza около 30%. На фоне продолжающихся экономических проблем и коррупционных скандалов рейтинг самого Милея за последние месяцы упал до 35%, в то время как в момент прихода к власти в конце 2023-го он располагал 50%. Кроме того, на прошедших в начале сентября выборах в парламент ключевой аргентинской провинции Буэнос-Айрес перонисты обошли La Libertad Avanza, выиграв в шести из восьми избирательных округов.

Милей начал праздновать победу уже в 22:30 по местному времени. «Сегодня мы преодолели переломный момент — начинается строительство великой Аргентины», — заявил глава государства, выйдя на сцену перед сотнями сторонников в Буэнос-Айресе. «Сейчас мы сосредоточены на проведении реформ, которые необходимы Аргентине для консолидации роста, — чтобы сделать Аргентину снова великой», — добавил Милей, повторив лозунг американского президента Дональда Трампа («Сделаем Америку снова великой» — MAGA). Глава Белого дома поздравил своего латиноамериканского единомышленника с «большой победой», напомнив также, что Милей получил «большую помощь» от США.

На прошлой неделе Центральный банк Аргентины (BCRA) подписал соглашение с Казначейством США о выделении республике $20 млрд, что глава американского Минфина Скотт Бессент назвал способом «экономической стабилизации» в Аргентине. В начале сентября аргентинское песо начало падение, и на днях обновило свой исторический минимум, упав еще на 1%, до 1490 песо за доллар. Кроме того, как отметили опрошенные ранее РБК эксперты, к настоящему времени аргентинцы ощутили падение уровня жизни, что стало следствием проводимых Милеем радикальных реформ.

Хавьер Милей пришел к власти с обещаниями оздоровить экономику страны, страдавшую от трехзначной инфляции и хронического дефицита бюджета. Символом его шоковых экономических реформ стала бензопила, которой новый президент намеревался «подрезать» государственный бюджет, сократив до минимума его расходы. Милей начал с девальвации национальной валюты более чем в два раза, с 366 до 800 песо за $1, и сокращения государственных субсидий на энергоносители и транспорт. Вскоре после инаугурации он представил так называемый Сводный закон (Ley Omnibus), который предполагал масштабную экономическую трансформацию страны. В частности, он предполагал создание стимулов для компаний, инвестирующих не менее $200 млн в национальную экономику, приватизацию ряда государственных компаний и масштабную реформу рынка труда.

До сих пор La Libertad Avanza не располагала большинством в конгрессе (вместе с союзниками — 79 мандатов в 257-местной палате депутатов). В этих условиях проводить курс экономических реформ Милею было непросто — он был вынужден прибегать исключительно к указам и декретам. На минувших выборах разыгрывались 127 из 257 мест в нижней палате и 24 из 72 мест в сенате. La Libertad Avanza получила 64 мандата в нижней палате и 12 мест в сенате. Хотя этот результат и не обеспечил Милею большинство в конгрессе, он сможет продолжить свой курс при поддержке центристов в лице партии экс-президента Маурисио Макри «Республиканское предложение» (PRO).

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Илона Гриценко отмечает, что сама победа действующих властей в Аргентине не была неожиданной. «Более неожиданным стал большой отрыв от перонистско-киршнеристских сил в почти 7%, поскольку, по последним предвыборным опросам, показатели политических сил практически сравнялись. Тем не менее, как не раз доказывали результаты различных выборов последних лет, данные опросов отнюдь не всегда точно отражают поведение электората на самом голосовании. Еще один сюрприз — то, что власти одержали верх не только в абсолютных цифрах по стране, но и победили в 16 провинциях из 24, что стало серьезным ударом по их противникам-перонистам», — заявила эксперт РБК.

По ее словам, проигрыш действующих властей на сентябрьских выборах в провинции Буэнос-Айрес с большой вероятностью стал одним из факторов консолидации сторонников правых сил перед лицом угрозы усиления киршнеризмом своих позиций, и как следствие — возможности возврата к прежней политике. «В Аргентине, где политическая поляризация очень высока, неприятие перонизма с киршнеристским лицом в данный момент оказалось весомее», — отмечает Гриценко.

По ее оценкам, теперь Милею будет проще продолжить курс своих реформ. «По итогам промежуточных выборов, La Libertad Avanza удалось увеличить представительство своих депутатов более чем вдвое, число сенаторов — более чем втрое. Это позволит властям реализовывать свои проекты с меньшими препонами и исключить угрозу отмены президентских вето, наложенных на некоторые законы, разработанные оппозицией», — отмечает Гриценко. По ее мнению, политику властей, за которую отдали голоса более 40% избирателей, нельзя называть непопулярной. В то же время, продолжает эксперт, трудности, вызванные мерами жестких бюджетных ограничений, одновременно отталкивают значительную часть аргентинцев.