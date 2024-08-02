Bloomberg узнал, что бурение нефтяных скважин в России сократилось

В Kasatkin Consulting подчеркнули, что на замедление темпов бурения могло повлиять снижение загрузки НПЗ. Ожидается, что общий объем эксплуатационного бурения в России сократится до 29,4 тыс. км в этом году

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Российские нефтяные компании снизили темпы бурения по сравнению с прошлогодним рекордом на фоне усиления сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ в целях стабилизации мирового рынка нефти, согласно отраслевым данным, опубликованным Bloomberg News. Всего установки в России пробурили 14,37 тыс. км эксплуатационных скважин с января по июнь. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период год назад.

Россия реализует два пакета мер по сокращению добычи ОПЕК+, которые группа считает добровольными, поскольку в них участвуют не все члены альянса. О первом сокращении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) было объявлено в начале 2023 года. За ним последовало сокращение на 471 тыс. б/с в период с июня по сентябрь 2024 года.

Bloomberg пишет, что уровень добычи в России ожидается на уровне 8,978 млн б/с до октября, когда страна начнет постепенно отменять ограничения в соответствии со сделкой ОПЕК+.

Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, основанному на вторичных источниках, в июне добыча нефти в России составила 9,139 млн б/с. Москва планирует провести дополнительные сокращения в октябре и ноябре 2024 года, а затем в период с марта по сентябрь 2025 года — совокупно за период компенсационная «недодобыча» России составит почти 15 млн барр. нефти, пишет Bloomberg.

Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин рассказал, что снижение загрузки нефтеперерабатывающих заводов также могло повлиять на замедление темпов бурения в этом году. Ожидается, что общий объем эксплуатационного бурения в России в 2024 году немного сократится — до 29,4 тыс. км, но все же превысит средний показатель, который был достигнут с 2019 по 2022 год. По оценкам Kasatkin Consulting, в следующем году он вновь превысит 30 тыс. км.

Аналитик по нефти и газу компании BCS Global Markets Рональд Смит объяснил, что «совокупный эффект увеличения бурения и более высокой концентрации перспективного бурения делает весьма вероятным, что, несмотря на связанные с санкциями трудности в операционной деятельности, Россия сохранила свои производственные мощности по добыче нефти до заключения соглашения ОПЕК+ на уровне 10,5 млн б/с, даже несмотря на то, что добыча нефти упала примерно до 9 млн б/с».

В начале июня ОПЕК+ продлил соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год, до этого сделка была рассчитана до конца 2024 года. Ранее разрешенный уровень добычи нефти всех участников ОПЕК+ составлял 39,425 млн б/с. С января 2025 года эта квота вырастет на 300 тыс. б/с из-за ОАЭ, до 39,725 млн б/с.